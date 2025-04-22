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Военное обозрение

«Партнёрское плечо»: Южная Корея предлагает помощь США, чтобы догнать и перегнать Китай по производству боевых кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

Американские медиа всё чаще обращают внимание на то, что даже при колоссальном военном бюджете США уже отстают от Китая по общему числу боеспособных кораблей и по темпам их производства. Соответственно, для США эта ситуация негативна с точки зрения возможности потерь своё господство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Внимание на такой ход событий обращают и за пределами США. А азиатской прессе используется эпитет «зияющие дыры» применительно к сфере строительства новых кораблей в Соединённых Штатах.

Издание EATimes пишет, что в попытке догнать и перегнать Китай по производству боевых кораблей для своих военно-морских сил, могут дойти до того, чтобы закупать такие корабли за рубежом или, как минимум, пойти на кооперацию с партнёрами. Один из вариантов – сотрудничество с Южной Кореей.

Компания Hyundai Heavy Industries, как сообщается, предложила оказаться помощь США в производстве современных эсминцев Aegis для американских ВМС. И у такого сотрудничества обозначаются перспективы, так как уже подписан меморандум о взаимопонимании с американской фирмой Fairbanks Morse Defense.

Ранее указанная корейская компания поставила 4 фрегата Aegis для ВМС своей страны. При этом у неё есть лицензия на интеграцию боевой системы Aegis.

Тем временем в самих Штатах подсчитали, что для того, чтобы между ВМС Китая и ВМС США не образовалась «количественная» пропасть, американскому флоту уже сейчас нужно закупать как минимум 12 крупных боевых кораблей в год, начиная с этого года. И чтобы такие цифры были достигнуты, Сеул и предлагает Вашингтону подставить своё партнёрское «плечо».

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