Войти
Военное обозрение

Северная Европа признала критическое отставание от России в области разработки БПЛА для Арктики

283
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Страны Северной Европы, пытающиеся освоить Арктику, не могут этого сделать полноценно, в том числе из-за невозможности применения беспилотников в арктических условиях. Между тем у России в этом вопросе все нормально, пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Северная Европа признает критическое отставание от России в вопросе разработки и применения беспилотников в арктических условиях. Как заявляется, Москва начала интеграцию БПЛА в Арктику еще в 2008 году, тогда как Европа занялась этим вопросом только в последние годы. Да и то пока ничего путного получить не удалось, в вопросе адаптации БПЛА к северным условиям у европейцев дела идут очень плохо. Они это признают сами.

Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата,

- пишет издание.

По данным газеты, российская компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников», еще несколько лет назад разработала для Арктики несколько беспилотников, позволяющих проводить разведку. Попытки стран Северной Европы повторить успех российской компании обернулись крахом, в основном из-за невозможности приспособить аккумуляторы к низким температурам. Самый лучший вариант, показанный на испытаниях БПЛА в Гренландии, составил три минуты.

Тем не менее на Западе верят, что со временем не только догонят Россию в вопросе применения БПЛА в Арктике, но и перегонят.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 06:13
  • 8525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА