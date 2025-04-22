Северная Европа признала критическое отставание от России в области разработки БПЛА для Арктики

Источник изображения: topwar.ru

Страны Северной Европы, пытающиеся освоить Арктику, не могут этого сделать полноценно, в том числе из-за невозможности применения беспилотников в арктических условиях. Между тем у России в этом вопросе все нормально, пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Северная Европа признает критическое отставание от России в вопросе разработки и применения беспилотников в арктических условиях. Как заявляется, Москва начала интеграцию БПЛА в Арктику еще в 2008 году, тогда как Европа занялась этим вопросом только в последние годы. Да и то пока ничего путного получить не удалось, в вопросе адаптации БПЛА к северным условиям у европейцев дела идут очень плохо. Они это признают сами.

Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата,

- пишет издание.

По данным газеты, российская компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников», еще несколько лет назад разработала для Арктики несколько беспилотников, позволяющих проводить разведку. Попытки стран Северной Европы повторить успех российской компании обернулись крахом, в основном из-за невозможности приспособить аккумуляторы к низким температурам. Самый лучший вариант, показанный на испытаниях БПЛА в Гренландии, составил три минуты.

Тем не менее на Западе верят, что со временем не только догонят Россию в вопросе применения БПЛА в Арктике, но и перегонят.