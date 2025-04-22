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ЦАМТО

Минобороны Литвы: Сувалкский коридор на границе с Россией будут укреплять

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Военный грузовик въезжает на холм в Бараново, Польша, 7 июля 2022 года. Сувалкский коридор, протяженностью примерно в 100 километров вдоль литовско-польской границы, находится между Беларусью и Калининградской областью России
Военный грузовик въезжает на холм в Бараново, Польша, 7 июля 2022 года. Сувалкский коридор, протяженностью примерно в 100 километров вдоль литовско-польской границы, находится между Беларусью и Калининградской областью России.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

ЦАМТО, 21 апреля. Власти Литвы намерены модернизировать и укрепить т.н. Сувалкский коридор, заявил заместитель министра обороны страны Томас Годляускас.

Сувалкский коридор территория на границе между Литвой и Польшей, он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии.

"Ведутся разговоры о строительстве новых защитных сооружений вдоль границ с Калининградской областью России и Белоруссией, в особенности в зоне Сувалкского коридора", – цитирует "РИА Новости" заявление Т.Годляускаса изданию Politico.

По словам Т.Годляускаса, Сувалкский коридор критически важен для Литвы с точки зрения безопасности и обороны, а два маршрута, пролегающие на этой территории, всегда рассматривались литовскими властями как пути поддержки союзников на случай возможного конфликта.

Как отмечает Politico, в настоящее время Литва и Польша расширяют свою военную инфраструктуру за пределами транспортной артерии Via Baltica, которая имеет ключевое значение для переброски союзников. Указывается, что идут работы по модернизации маршрута, соединяющего столицу Литвы Вильнюс с польским городом Августов, при этом меры предпринимаются с учетом как военных, так и гражданских нужд.

"Мы попытаемся воздействовать на ЕС вместе с Польшей, Эстонией и Латвией, чтобы эти проекты находились в приоритете", – подчеркнул Т.Годляускас.

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