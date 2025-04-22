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Соединенные Штаты рассматривают вариант с созданием «нейтральной» территории вокруг Запорожской атомной станции в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Запорожская АЭС не должна принадлежать ни Украине, ни России, а иметь нейтральный статус, находясь на условно нейтральной территории, созданной вокруг станции. Контроль над станцией в этом случае будут осуществлять американцы, не подпуская к ней ни украинцев, ни россиян. Как бы бредово это ни звучало, но такой вариант в администрации Трампа рассматривается вполне серьезно как часть сделки по мирному соглашению.

Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную,

- пишет издание.

Ранее в Киеве предложили передать контроль над атомной станцией Украине и США, чтобы они совместно могли ей управлять, потому что в будущем для восстановления Украины потребуется «много энергии». Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Москве тему Запорожской АЭС уже закрыли, ясно и четко заявив, что атомная станция находится на российской территории и принадлежит России. Никакого «совместного» контроля над ЗАЭС не будет.