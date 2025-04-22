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ТАСС

"Волхов" вернулся в базу после 40 дней плавания и 2 тыс. морских миль под водой

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Торжественная церемония встречи подводной лодки "Волхов" соединения подлодок Тихоокеанского флота, которая вернулась в пункт постоянного базирования после выполнения задач боевой службы в море, во Владивостоке
Торжественная церемония встречи подводной лодки "Волхов" соединения подлодок Тихоокеанского флота, которая вернулась в пункт постоянного базирования после выполнения задач боевой службы в море, во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

После краткосрочного отдыха экипаж подлодки приступит к выполнению задач боевой подготовки ТОФ, рассказали в пресс-службе флота

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования после 40 дней выполнения задач боевой службы, проплыв 2 тыс. морских миль под водой. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы. <...> Экипаж "Волхова" выполнял задачи в море порядка 40 суток, преодолев в подводном положении более 2 тыс. морских миль", - говорится в сообщении.

Там также сказали, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял доклад от командира подводной лодки капитана 2-го ранга Владимира Бакро об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную базу. Отличившимся подводникам вручили заслуженные награды, а также грамоты. По традиции экипажу вручили жареного поросенка. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

Подводная лодка "Волхов" была принята в состав ВМФ России в октябре 2020 года. Это вторая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для ТОФ. Основным ударным комплексом подводных лодок этого проекта являются высокоточные ракеты "Калибр". На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла в составе отряда Южным морским путем в ноябре 2021 года. 

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
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