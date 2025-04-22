Россияне гадают: сможет ли Трамп действительно договориться о мире на Украине? (The New York Times, США)

NYT: Россия быстрее разберется с конфликтом на Украине без участия США

России будет даже на руку, если США выйдут из диалога по Украине: Москва быстрее разберется со всем без Трампа, пишет NYT. Эксперты называют подход президента США к разрешению конфликта наивным и отмечают: Кремль не поступится своими интересами ради того, чтобы Трамп мог решить свои внутриполитические проблемы.

Антон Трояновский

Многие рассчитывали, что президент Трамп закончит конфликт. Но теперь они в этом уже не уверены.

Многие россияне приветствовали победу президента Трампа, полагая, что он заключит соглашение о мире на Украине, которое устроит Кремль.

Однако спустя три месяца с начала второго срока Трампа в Москве воцарилось ощутимое разочарование.

Люди, приближенные к Кремлю, досадуют как на сумбурный подход Трампа к переговорам, так на очевидную негибкость президента Владимира Путина. После того, как Трамп и его верховный дипломат предупредили в пятницу, что США могут выйти из этого диалога, некоторые из них опасаются, что провал переговоров приведет к дальнейшей эскалации боевых действий.

Движение к миру идет “гораздо медленнее, чем должно, и не так, как хотелось бы”, констатировал либеральный политик Григорий Явлинский. В 2023 году во время встречи с Путиным он призвал российского лидера к прекращению огня. В то же время, добавил он, Путин “продолжает борьбу и пользуется моментом”. “Он хочет выжать максимум перед содержательными переговорами”, — добавил он.

Теперь вопрос в том, отступится ли Путин от своих требований — а они, на первый взгляд, мало изменились по сравнению с изложенными прошлым летом: Украина должна отказаться от членства в НАТО, а также от обширной части территории, прежде чем Россия прекратит боевые действия.

Пока что все более резкие предостережения Трампа и его помощников о том, что их терпение может лопнуть, особого эффекта не возымели. Путин по-прежнему отказывается даже от прекращения огня сроком на один месяц, на которое Украина согласилась еще в марте.

В субботу Путин объявил однодневное “пасхальное перемирие” — по-видимому, это призвано продемонстрировать, что Россия по-прежнему заинтересована в мире.

Путин заявил, что ответ Киева прольет свет на “желание и, по сути, на способность” Украины принять участие в переговорах о прекращении боевых действий. Владимир Зеленский назвал эти слова “очередной попыткой Путина играть жизнями людей”, не уточнив при этом, будет ли Украина также соблюдать перемирие.

Но, учитывая неприязнь Трампа к Украине и углубляющийся разрыв с союзниками США, похоже, что Путин лишь утверждается в своей уверенности, что Москва в итоге победит Киев, измотав его на поле боя. Параллельно Кремль заманивает Вашингтон перспективой выгодных деловых сделок в надежде на непреходящие симпатии Трампа независимо от происходящего на фронте.

Верховный американский дипломат госсекретарь Марко Рубио заявил в пятницу, что США могут “в течение считанных дней” отложить попытки положить конец конфликту. Позже Трамп сказал, что “если по какой-то причине одна из сторон начнет чинить препоны”, США могут просто “пойти дальше”.

Но Кремль остается непреклонными дал понять, что не торопится с соглашением, в то же время подчеркивая, что по-прежнему “открыт для диалога”. Бывший президент Дмитрий Медведев в пятницу высказался от имени российских “ястребов” в том духе, что Москва не будет возражать, если США “умоют руки”, потому что тогда Россия “быстрее со всем разберется”.

Россияне в целом приветствовали возвращение Трампа в Белый дом — как объяснил независимый “Левада-центр”*, в основном потому, что почувствовали “надежду на окончание боевых действий”.

Сам Путин мало говорил о конфликте во всеуслышание с момента посещения арктической подводной лодки в прошлом месяце. Тогда он заявил, что Россия готова “добить их”, имея в виду Украину. В этом месяце он принимал у себя спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа — это была их третья многочасовая встреча, начиная с февраля. Американские и российские чиновники провели очные переговоры в Саудовской Аравии, Турции и США.

Ни одна из этих встреч не принесла заметных результатов: как интенсивность боевых действий, так и частота ракетных ударов по украинским городам остались прежними. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что Белый дом “настроен оптимистично” и надеется “положить конец этому жестокому конфликту”.

За кулисами некоторые россияне со связями в Кремле выражают раздражение, хотя и выступают сугубо на условиях анонимности из-за щекотливости продолжающейся дипломатии.

Один источник, связанный с высокопоставленными чиновниками, сообщил, что в вопросе прекращения огня Путин оказался строптивее, чем ожидалось, и что он, по-видимому, готов продолжать борьбу за полный контроль над четырьмя украинскими областями, которые объявил частью России еще в 2022 году.

Второй близкий к Кремлю источник предположил, что, несмотря на многочасовые разговоры Путина с Трампом и Уиткоффом, президент России так и не дал однозначно понять, что продолжит борьбу, пока не достигнет хотя бы части своих далеко идущих целей — например, исключив дальнейшее расширение НАТО.

А близкий к правительству аналитик заявил, что Путин не проявил гибкости, которой многие от него ждали, по территориальным вопросам, включая будущее четырех регионов. В то же время, сказал он, Кремль пытается “диверсифицировать переговорный портфель” с США, включив в него такие вопросы, как энергетика, Арктика и космические полеты, чтобы сближение с Вашингтоном продолжилось, даже если переговоры по Украине провалятся.

Некоторые россияне считают, что озвученное Белым домом нетерпение — издержки американской политики, учитывая предвыборное обещание Трампа положить конец конфликту как можно быстрее, и что компромисс по-прежнему возможен. Директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федор Войтоловский сказал, что удивлен “наивностью” Вашингтона в вопросе сроков мирного урегулирования, но подчеркнул, что стороны находятся “в начале пути” к цели.

“Россия не собирается жертвовать ни своими интересами, ни своей безопасностью, чтобы помочь Трампу решить его внутриполитические проблемы”, — сказал Войтоловский в телефонном интервью.

Если США действительно выйдут из переговоров по Украине, сказал он, России “придется создать условия для дипломатического процесса посредством нового применения силы”.

Явлинский, либеральный политик из Москвы, поздней ночью в октябре 2023 года встретился с Путиным и призвал его рассмотреть прекращение огня. Как и многие представители российской деловой и политической элиты, он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не приложила достаточных усилий для достижения мира посредством переговоров. После выборов в ноябре прошлого года Явлинский приветствовал изъявленное Трампом желание положить конец боевым действиям.

Но теперь Явлинский подчеркнул, что Трамп не обсуждает будущей безопасности Европы — а это необходимый элемент любого соглашения — и призвал к более обширному участию Старого света.

“У американской администрации есть лишь самые общие пожелания, чего она хочет, — заключил Явлинский. — Но нет понимания того, как именно этого достичь”.

Антон Трояновский — руководитель московского бюро The New York Times. Пишет о России, Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии

*организация, выполняющая функции иноагента