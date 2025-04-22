Это еще не долгосрочное мирное соглашение: что же ждет Украину дальше? (The Times, Великобритания)

The Times: участникам конфликта придется пойти на трудные компромиссы ради мира

Россия, Украина, США и Европа не готовы к компромиссам, пишет The Times. Если перемирие таки состоится, его условиями будут недовольны все участники. Пока что никто уступать не намерен, но следующие две недели принесут решающие изменения в ситуации, пророчит автор.

Марк Галеотти

Москва, Киев, Вашингтон и Брюссель ужесточили свои позиции, утверждая при этом, что хотят положить конец конфликту. Путин, может, и объявил краткосрочное перемирие, но всё зависит от того, кто сморгнет первым.

Необычно, что в этом году западный и православный календари совпали, и Пасха празднуется в один день. Говорят, что Белый дом стремился — быть может, чисто символически — заключить перемирие на Украине именно к этому празднику. Но в воскресенье его отмечают христиане по всему миру, а боевые действия продолжается.

Кремль в субботу неожиданно предложил прекратить все боевые действия на востоке на 30 часов, с 18:00 по местному времени до полуночи понедельника (к слову, этот же жест он сделал и на Рождество в 2023 году). Несмотря на это, Москва одновременно признала, что ее войска продвигаются вперед (освобождение Новомихайловки в ДНР состоялось до начала действия пасхального перемирия. — Прим. ИноСМИ).

И Россия, и США намекают на то, что окно возможностей для переговоров может закрыться. В пятницу вечером президент Трамп заявил, что при отсутствии прогресса может “отказаться” от миротворчества за считанные дни.

По общему мнению, мирный процесс окончательно исчерпает себя к 30 апреля, когда истекают первые 100 дней Трампа в Белом доме. Складывается ощущение, что Москва, Киев, Вашингтон и Брюссель пытаются взять друг друга на слабó, лишь ужесточая свои позиции и отказываясь от реальных компромиссов.

Далеко идущие цели Путина

Вопреки предположениям, что Трампа нельзя заставлять ждать вечно, Москва не желает идти ни на какие уступки. Отчасти это связано с очевидной убежденностью Владимира Путина в том, что он выигрывает на поле боя, поэтому даже разговоры о мире выглядят неуместным компромиссом. Кроме того, Кремль мечтает о соглашении гораздо более масштабном, чем просто по Украине.

Спецпредставитель Трампа в России Стив Уиткофф намекнул на это, признав, что переговоры с Путиным коснулись не только украинской территории, но еще и НАТО с взаимной гарантией безопасности для членов альянса по статье 5. Российский президент почуял уникальную возможность перестроить архитектуру безопасности Европы и вернуть Россию в лигу великих держав. Возможно, это заблуждение, но оно в любом случае настолько сильно, что в попытке воплотить его в жизнь Путин, похоже, готов замахнуться на то, чтобы презреть крайний срок 30 апреля.

В Кремле назревает раскол

Не все в Москве с этим согласны. Многие считают, что Путин рискует упустить шанс завершения конфликта на выгодных условиях. В следующем же году условия заметно осложнятся: запасы старых танков еще советских времен, которые можно расконсервировать, закончатся, а экономика рискует надорваться.

Сейчас развернулась закулисная борьба: “ястребы” и миротворцы соперничают друг с другом за путинское внимание. Вот характерная примета времени: министр иностранных дел Сергей Лавров гневно обрушился на последних, назвав их “пятой колонной”. “Формально они соблюдают лояльность Путину, кивают на всё, что он говорит, но на деле, втихую, саботируют, стараются уничтожить ростки достижений”, — заявил Лавров.

Огромные вложения США, мизерная отдача

Похожий раскол наблюдается и в администрации США. Уиткофф восторженно заявил, что мы “быть может, на грани чего-то очень-очень важного для всего мира”. Однако госсекретарь Марко Рубио предупредил в пятницу, что “если положить конец конфликту на Украине не удастся, нам предстоит двигаться дальше”, и что это решится “за считанные дни”. Сам Трамп позже заявил, что отступится от мирного процесса, если соглашение не будет достигнуто в кратчайшие сроки.

За этим стоит не просто давнишняя борьба между “изоляционистами” и “интервентами”, а зреющая догадка, что “вложения” не стоят затраченных усилий и рискуют не окупиться. Как заметил один британский дипломат, “Трамп хотел быстрой сделки”. Месяц назад движущей силой процесса был Уиткофф, но сегодня он уже не играет ведущей роли, а на первый план выходят скептики, в частности тот же Рубио и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

Подогревая интерес Трампа

Москва может удерживать внимание Трампа туманными обещаниями. Уже ходят разговоры о совместной добыче заполярной нефти и газа и редкоземельных металлов в России, о крупных заказах на гражданские авиалайнеры захворавшему аэрокосмическому гиганту Boeing и даже о том, чтобы возместить убытки американским компаниям, выдавленным с российского рынка.

Но главный приз может оказаться геополитическим, если Москва окажется готова пожертвовать тесными отношениями с Ираном или Северной Кореей. Как признал один из чиновников национальной безопасности США, “если Россия будет готова отмежеваться от Тегерана, особенно если при этом по-тихому поделится тем, что знает о его ядерной программе, это будет нечто грандиозное”. “Даже грандиознее украинских недр”, — добавил он с иронией.

Киев не шутит

Украинское правительство перестало спотыкаться и твердо встало на ноги в отношениях с новым Белым домом. Поначалу оно гневно отвергло сделку Трампа о совместной эксплуатации природных богатств Украины. “Я не стану подписывать то, за что потом будут расплачиваться десять поколений украинцев”, — заявил президент Зеленский. Но на этой неделе правительство смирилось с неизбежным и одобрило предварительный меморандум о взаимопонимании. На следующей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон и встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы завершить сделку.

При этом никаких гарантий безопасности, которые хотел бы видеть Зеленский, в нее не вошло. Трамп утверждает, что они и не нужны, потому что Путин не дерзнет проводить дальнейшие атаки, когда американские компании развернут работу на местах. Однако в 2022 году присутствие американских компаний Путина не остановило. В эпоху, когда на помощь США нельзя положиться, не оплатив ее, Киев рассчитывает, что нового тона и сделки по недрам хватит, чтобы удержать Америку на своей стороне.

Брюссель стоит на своем

Одно из неизвестных — это поставит ли соглашение под угрозу членство Украины в Европейском союзе, которое, помимо экономических преимуществ, предлагает еще и гарантии безопасности — пусть и несколько похуже американских. В меморандуме говорится, что США не будут препятствовать этому процессу. Но не исключено, что проблемы возникнут из-за конкретных условий, если американские компании получат привилегированный доступ к ресурсам и контрактам.

В таком случае Брюссель вряд ли пойдет на уступки. С момента вступления Трампа в должность его позиция и риторика ужесточились. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сделала нашумевшее заявление, что “Запад в привычном понимании перестал существовать”.

Вопреки опасениям многих членов, Брюссель не только продолжает решительно поддерживать Украину, но и всё чаще перечит США. Причем не только из принципа, но и из убеждения, что в эпоху торговых войн и на фоне перспективы ухода Америки из Европы ему нужно жестче отстаивать свои интересы.

Белый дом на перепутье

Что произойдет, если Вашингтон решит, что сейчас не время заключать соглашение? Подразумевается, что США не только откажутся от мирного процесса, но и устранятся от конфликта как такового. Рубио заявил, что если мирное соглашение окажется невыполнимым, то президент может сказать: “С нас хватит. Это не наш конфликт”.

Другие официальные лица попытались загладить тревогу, заверив, что это ни в коем случае не угроза оставить Киев с пустыми руками. Однако это еще один признак того, что в администрации нет четкого консенсуса. Один из официальных лиц Белого дома признал, что некоторые пытались убедить президента, что он покажется “слабаком”, если не сохранит или не увеличит поддержку Киева. “Те из нас, кто считают, что мы свою лепту уже внесли, честно говоря, ждут не дождутся, когда европейцы выполнят свои смелые обещания. Это ведь европейская проблема”, — добавил он.

В субботу утром бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Трамп “готов развернуться и уйти”, потому что “на самом деле не очень-то хорош в заключении соглашений”. При этом он согласился, что Европа действительно могла бы нарастить поддержку Украины.

Перемирие, а не прочный мир

Россия не идет на компромиссы, потому что надеется навязать собеседникам более масштабное соглашение. США — потому что постепенно теряют интерес. Киев не готов соглашаться на требования Москвы, а Брюссель пытается заявить о себе как о серьезном геополитическом игроке. Такое чувство, что никто уступать не готов, и следующие две недели могут принести еще один поворотный момент в конфликте.

Однако, вопреки кажущемуся тупику, решающий сдвиг уже мог произойти. Несмотря на разговоры о крупных сделках и “прочном мире”, даже предложения о временном прекращении огня, появившиеся в результате переговоров в Париже с Рубио, Уиткоффом и европейскими лидерами, похожи на те, что выдвигались еще в 2022 году.

Предполагается, что Россия сохранит за собой формальный контроль над оккупированными территориями, но не получит на них юридических прав. Украина не войдет в НАТО, но сохранит свой суверенитет. России будет предложено некоторое смягчение санкций, тогда как как Украина получит замороженные суверенные активы Москвы стоимостью 300 миллиардов долларов (225 миллиардов фунтов стерлингов) на восстановление. Короче говоря, эта договоренность никого по-настоящему не обрадует.

Что ж, взаимное недовольство часто оказывается расплатой за мир.