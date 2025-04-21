Украина опасается сокращения военной помощи от США и наращивает производство артиллерии (The Washington Post, США)

WP: Украина увеличивает производство собственного оружия при поддержке Европы

Киев наращивает производство оружия, опасаясь сокращения помощи от США, пишет WP. Европа же преследует в войне свою выгоду. ЕС планирует инвестиции в украинскую оборонную промышленность ради "своей защиты от России". Кроме того, члены НАТО рассматривают Украину как полигон для военных испытаний.

В сотнях километров от линии фронта, в глубине украинских лесов исполинская зеленая гаубица повернула длинный ствол и оглушительно выстрелила. Грохот разнесся эхом по заснеженным горам и сонным деревням, а далекий хребет украсило грозным столбом черного дыма.

Успех — показатель того, что украинская самоходная гаубица сконструирована должным образом. Он подтвердится еще несколькими испытаниями, затем артиллерийское орудие вернется на завод для финальных доработок и свежей покраски. Вскоре гаубицу отправят на фронт. И это важный шаг: Киев поспешно наращивает системы вооружения, предвидя сокращение помощи от Вашингтона.

Производство "Богданы" (в переводе с украинского означает “данная богом”) резко увеличилось после начала противостояния с Россией. С шести единиц в месяц на 2023 год оно возросло до 20 установок в 2025 году. Это стало возможным в рамках партнерства с европейскими союзниками: такой расклад может означать большое будущее для украинской военной промышленности.

8 апреля Европа объявила о новом выделении одного миллиарда евро из непредвиденных прибылей от замороженных российских активов на строительство большего количества гаубиц. Это рекордная сумма, выделенная специально для украинского артиллерийского производства после начала конфликта. Оставшиеся примерно 20 миллиардов евро Европа перечислит оборонному сектору Киева в течение следующего года вместо простой отправки оружия.

"Во-первых, это дешевле, — сказала посол ЕС на Украине Катарина Матернова. — Во-вторых, быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные, логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти".

По мере того как запасы времён Байдена истощаются, нарастают сомнения, сможет ли Европа полностью компенсировать возможную остановку американской помощи, особенно в отношении таких вещей, как системы ПВО. Европейский чиновник на условиях анонимности поделился закрытыми обсуждениями и сказал, что всё больше стран рассматривают модель прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность вместо отправки оружия. Это позволит ускориться, поскольку в результате многолетней помощи Киеву запасы вооружения в Европе иссякают.

Подобная стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки собственного оружия, в котором у них пока что нет такого большого опыта, например беспилотников, сказал чиновник. 155-мм "Богдана" с впечатляющей дальностью стрельбы до 40 километров является первой украинской гаубицей натовского калибра. Подобное вооружение может гарантировать будущую безопасность страны. "Это двойная выгода, — продолжает чиновник. — Украинцы должны сами производить свое оружие. Такой вариант намного дешевле, а заодно они нас многому научат".

Хотя на передовой всё чаще происходят битвы беспилотников, артиллерия продолжает играть ключевую роль. В первый год конфликта, когда Москва значительно превосходила в огневой мощи, Соединенные Штаты и другие страны бросили на передовую гаубицы, чтобы остановить российское наступление.

Теперь солдаты ВСУ искусно управляются с отечественной артиллерией, которую украинцы могут производить сами, больше не полагаясь на другие страны. По сравнению с беспилотниками, гаубицы могут эффективнее подавлять опорные пункты, останавливать атаки и ликвидировать живую силу противника.

Редакции Washington Post разрешили понаблюдать за испытаниями "Богданы" — как буксируемых модификаций, так и самоходных установок. Это была настолько секретная операция, что редакция согласилась не разглашать точное местонахождение учебного полигона на западе Украины.

В нескольких километрах от грунтовой дороги полдюжины солдат в балаклавах загоняют очередной снаряд в ствол "Богданы". Свежий горный воздух трещал от хлопков отдаленных выстрелов. Рядом на брезенте сложены артиллерийские снаряды и бежевые гильзы, на некоторых из них написано: "US ARMY PICATINNY ARSENAL" — это название крупного завода в Нью-Джерси, к западу от Нью-Йорка, где производят большую часть американского оружия и боеприпасов.

Солдаты отступают назад и кричат: "ВЫСТРЕЛ!"

Надев шумоподавляющие наушники, они открыли рты в ожидании взрыва. Гаубица снова выстрелила с оранжевой вспышкой, ударив по изуродованному прошлыми попаданиями склону горы, теперь уже с выжженными деревьями. Ствол сильно дымится, запах пороха витает в воздухе. Испытание первой "Богданы" успешно завершено, вторая выведена на позицию.

Директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Арсен Жумадилов отметил, что с 2022 года страна добилась "огромных успехов" в производстве оружия натовского калибра. Это стало возможным благодаря совместным усилиям киевского правительства и частных производителей.

Хотя этого было недостаточно для победы Украины, рост производства артиллерии помог стране стать более самостоятельной и не зависеть от импорта. Более 85% деталей, необходимых для "Богданы", производятся на Украине. Ожидается, что к концу года эта цифра увеличится до 95%, сказал он.

"Сейчас самоходные гаубицы производятся на Украине в количествах, не имеющих аналогов в Европе, — продолжает Жумадилов. — Это важно, потому что существует прямая и тесная связь между нашей способностью сражаться и безопасностью Европы. Если Украина падет, ЕС не сможет противостоять русским так же, как мы".

Исполнительная власть Европейского союза, Европейская комиссия, пытается разблокировать сотни миллиардов евро для укрепления обороны в ближайшие годы, в том числе посредством кредитов и смягчения бюджетных правил. Частью плана стала программа кредитования в размере 150 миллиардов евро для ускорения совместных закупок и разработки оружия. Она в значительной степени ориентирована на системы, произведенные в ЕС, Норвегии или на Украине.

"Мы укрепляем Украину многими способами. Один из них — поддержка в наращивании их собственных возможностей, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 11 апреля. — Поддержка, которую мы оказываем Украине, — не дорога с односторонним движением, а беспроигрышная ситуация. Полученные в итоге знания пойдут на пользу и нам, и Киеву. Мы тоже извлечем из этого необходимые уроки".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая политика финансирования также позволит странам ЕС инвестировать в производителей оружия на Украине или объединяться с ними для лучшей интеграции ее оборонного производства с мощностями европейской промышленности.

Некоторые страны, тем временем, стремятся получить больше личного опыта, отправляя невооруженных солдат в тренировочные лагеря на западе Украины, чтобы выяснить обстановку в зоне боевых действий. Это тревожный сигнал, что беспокойство Европы о собственном будущем усиливается. В телевизионном интервью на минувшей неделе командующий датской армией сказал, что летом планирует отправить сюда больше солдат, чтобы они поучились у украинцев.

"Украина опережает всех остальных, она использует западные системы эффективнее, чем те страны, где их же производят, — сказал бывший немецкий военный чиновник, а ныне научный сотрудник Центра анализа европейской политики Нико Ланге. — Стратегическая интеграция украинского оборонного сектора в европейский также поможет повысить уровень безопасности в Европе".

На тренировочном полигоне последний выстрел "Богданы" сотряс лед с крыши соседнего здания. Облако пыли вперемешку с землей снова взметнулось на горе.

"Если вы хотите жить в мире, вы должны быть готовы к войне", — сказал генеральный директор Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗТС) Виталий Загудаев. Именно там производят "Богданы".

Испытания второй гаубицы закончились. Женщина-военнослужащая, которая работает с программным обеспечением артиллерии, поднимается на склон холма с пластиковым пакетом в руке. Она раскрывает его и достает по паре желейных конфеток. Немного сладостей в награду за каждое успешное испытание.

Авторы: Лиззи Джонсон (Lizzie Johnson), Константин Худов.