Сладков о ситуации вокруг Украины: Все напоминает быстрые шахматы, когда ограничено время на обдумывание хода

Источник изображения: topwar.ru

Российский военный корреспондент Александр Сладков, обсуждая у себя в телеграм-канале ситуацию вокруг Украины, отмечает, что она меняется мгновенно.

Все напоминает быстрые шахматы, когда ограничено время на обдумывание хода. Киев проигрывает, да и Европа, прежде всего Англия тоже

- пишет военкор.

По словам Сладкова, наша главная задача в этой меняющейся ситуации – стоять на том, чтобы был выполнен пакет требований, выдвинутый Москвой для прекращения конфликта.

Что касается предложения украинского «президента» Владимира Зеленского относительно продления «пасхального» перемирия и после 20 апреля, то на это стоит идти также твердо отстаивая свои требования, считает журналист.

Военкор отметил, что если заморозить СВО сейчас, когда инициатива и на фронте, и на внешнеполитической площадке наша, то противник вновь усилится при поддержке Европы и США.

Выход из этого положения есть, пишет Сладков:

После окончания перемирия четко повторить наши условия: пять областей, демилитаризация и денацификация. Нет? Придется продолжать воевать

Напомним, что вчера во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым президент Путин объявил о прекращении огня на время Пасхи, которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.