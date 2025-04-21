Сладков о ситуации вокруг Украины: Все напоминает быстрые шахматы, когда ограничено время на обдумывание хода

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Российский военный корреспондент Александр Сладков, обсуждая у себя в телеграм-канале ситуацию вокруг Украины, отмечает, что она меняется мгновенно.
- пишет военкор.
По словам Сладкова, наша главная задача в этой меняющейся ситуации – стоять на том, чтобы был выполнен пакет требований, выдвинутый Москвой для прекращения конфликта.
Что касается предложения украинского «президента» Владимира Зеленского относительно продления «пасхального» перемирия и после 20 апреля, то на это стоит идти также твердо отстаивая свои требования, считает журналист.
Военкор отметил, что если заморозить СВО сейчас, когда инициатива и на фронте, и на внешнеполитической площадке наша, то противник вновь усилится при поддержке Европы и США.
Выход из этого положения есть, пишет Сладков:
Напомним, что вчера во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым президент Путин объявил о прекращении огня на время Пасхи, которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.