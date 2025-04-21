19FortyFive: за время конфликта Украина потеряла более 1135 танков

Танковые войска Киева понесли тяжелейшие потери, пишет 19FortyFive. Российское оружие легко уничтожает украинскую бронетехнику. Фатальную роль сыграла и неудачная тактика. При нынешнем раскладе Украина не сможет победить на поле боя, признает автор.

На протяжении всего конфликта на Украине много внимания уделялось потерям российских танков. Украинской стороне, которая подверглась такому же жестокому истощению, как и Россия, уделялось не настолько много внимания прессы (потери Украины на порядок больше. — Прим. ИноСМИ). После трех лет боевых действий танковые войска Киева, несомненно, понесли тяжелейшие потери, даже при постоянной поддержке западной промышленности.

Украинские запасы танков до февраля 2022 года

До 2022 года на вооружении украинской армии находилось около 800–900 танков. Большинство из них — различные модификации Т-64, несколько Т-72, ​​небольшие резервы Т-80 и незначительное количество Т-84. Еще несколько сотен боевых машин были законсервированы или находились на долгосрочном хранении.

Хотя это количество танков может показаться небольшим по сравнению с российским арсеналом, Украина имела на вооружении один из крупнейших танковых парков во всей Европе. Это часто упускается из виду военными журналистами.

Сколько танков Украина уже потеряла?

Найти достоверные открытые данные о потерях украинской техники крайне сложно. Большинство западных источников сильно предвзяты в пользу Киева, а российские сведения обычно раздуваются в пропагандистских целях. По данным Oryx (нидерландский аналитический сайт, изучающий военные конфликты по всему миру. Основан выкормышами из Bellingcat*, ни разу не пропагандисты, ага. — Прим. ИноСМИ), за весь конфликт уничтожено или выведено из строя более 1135 машин.

Реальное число, вероятно, немного выше. В любом случае, Украина уже потеряла больше танков, чем у нее было до начала активных боевых действий.

Западный "спасательный круг" для Украины

Как Украина смогла справиться с такими потерями? Западная поддержка была жизненно важной для сохранения танкового парка ВСУ. Одна только Польша с 2022 года пожертвовала Киеву более 220 единиц Т-72. Также широкой коалицией европейских государств передано большое количество танков Leopard.

Официально Киеву обещаны около 270 танков Leopard 1, а также 167 модификаций Leopard 2. Кроме того, Великобритания поставила около 12 единиц Challenger 2, США отправили на Украину 31 танк, Австралия пообещала поставить еще 49.

Очевидно, что западная помощь сыграла решающую роль в фактическом выживании украинской армии. Помимо поставок танков, многие европейские государства организуют для Киева техобслуживание и ремонт поврежденных боевых машин, что еще больше помогает ВСУ справляться с неминуемыми потерями. Довоенный танковый парк был практически уничтожен, но благодаря западной поддержке Украина как государство смогла продолжить свое фактическое существование.

Русские истребители танков

Для уничтожения украинских танков Россия использовала несколько видов вооружения, но беспилотники, безусловно, остаются наиболее заметными. И Киев, и Москва применяют огромное количество FPV-дронов с противотанковыми боеголовками, которые прикрепляются к ним в качестве ударного оружия.

Операторы, управляющие такими дронами, знают, в какие слабые места танковой брони следует целиться, чтобы обеспечить гарантированное поражение. Используя подобные методы, Россия способна с относительной легкостью уничтожать украинскую бронетехнику. Lancet — еще одна система дронов, доказавшая свою эффективность против машин, укрепленных тяжелой броней. Дешевый и простой в использовании, Lancet — это всё, чем должен был стать американский Switchblade (легкий дрон-камикадзе производства США, на вооружении с 2011 года. — Прим. ИноСМИ).

Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) также сыграли свою роль в уничтожении украинской бронетехники. Хотя российские системы, например "Корнет", не столь совершенны, как "Джавелины" или NLAW, используемые ВСУ, они компенсируют свои недостатки лучшей проникающей способностью. Подтверждено, что "Корнет" уничтожил множество западных машин с массивной толстой броней.

Противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", он же 9К121, или AT-16 Scallion по классификации НАТО, — еще одна система, которую часто использует российская армия. Запускаемые ударными вертолетами, эти ракеты оказались смертоносными для украинской бронетехники в таких регионах, как Курская и Запорожская области.

Неудачные тактические решения

Неудачная тактика также сыграла фатальную роль в танковых потерях Киева. На протяжении всего конфликта Украина провела множество провальных контрнаступлений по многим участкам фронта, которые не принесли особых результатов. Ярким примером стала операция 2023 года, в ходе которой украинская бронетехника ринулась прямо на поджидающие ее минные поля и оборонительные позиции русских, в результате чего было потеряно огромное количество машин.

Второй пример — вторжение Киева в Курскую область. Пытаясь отвлечь русские силы от продвижения в сторону центральной Украины, высшее командование ВСУ приказало начать наступление на город Курск, используя некоторые из своих наиболее опытных и подготовленных механизированных дивизий.

Пока ВСУ удерживали крупный участок под Курском, Россия смогла вытеснить значительную часть войск, в ходе чего Украина потеряла еще больше бронетехники. Операция была изначально обречена на провал, но результат оказался намного хуже.

Сколько еще просуществует Украина?

Киев мог позволить себе эти потери благодаря западной поддержке и собственной танковой промышленности, которая доблестно работала, несмотря на препятствия. Однако Украина не может продолжать в том же духе. Несмотря на то, что темпы истощения в пользу ВСУ (согласно независимым оценкам экспертов), ресурсы страны не бесконечны, как и возможности союзников из стран НАТО ("независимые" эксперты не бывали на "дорогах смерти", усеянных подбитой военной техникой стран НАТО. — Прим. ИноСМИ).

Хотя Россия понесла крупные потери в танках (по мнению автора статьи? — прим. ИноСМИ), ее советские запасы и промышленность пока что способны нести это бремя. Учитывая материальные обстоятельства, вполне вероятно, что Москва сможет поддерживать свои военные усилия намного дольше, чем Киев.

Украина уже столкнулась с нехваткой живой силы и техники в других родах войск. Чем дольше продолжается активная фаза конфликта, тем больше будут обостряться эти проблемы. При нынешних темпах Киев не сможет победить на поле боя без скорейшего мирного урегулирования или прямого западного вмешательства.

Автор: Айзек Зайтц (Isaac Seitz).

*Организация, выполняющая функции иноагента.