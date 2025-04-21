Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Россия отработала применение гиперзвуковых ракет на Балтике

Россия провела учения по запуску гиперзвуковых ракет у побережья Калининградской области, пишет WSJ. В НАТО ее тут же обвинили в психологическом давлении. При этом наращивание собственного присутствия вокруг Калининграда альянс "давлением" не считает.

Томас Гроув

Будры, Польша — За последние недели российские войска провели ряд учений у побережья Калининградской области, российского эксклава в окружении стран НАТО.

Вооруженные силы Москвы отработали применение гиперзвуковых ракет для отражения гипотетической атаки с воздуха и моря. Демонстрация силы стала сигналом соперникам о возможностях России на Балтике. Этот регион с некоторых пор стал новым театром конфронтации между Москвой и Организацией Североатлантического договора на фоне предполагаемой диверсии с подводными кабелями.

Москва наращивала военную мощь в Калининграде непосредственно перед началом спецоперации на Украине. Однако впоследствии эксклав перебросил значительную часть личного состава и техники на линию фронта. Многонедельные учения подчеркнули уязвимость Калининграда, поскольку союзники по НАТО крепят оборону на суше и на море.

Калининград — это самая западная территория России, которая стоит особняком и не граничит с остальной частью страны. Необычное географическое положение сделало его одновременно тяжкой ношей и ценным активом для Москвы. Это дает России порт на море в окружении стран НАТО, а также стартовую площадку для запуска ракет “Искандер” всего лишь в сотнях километров от европейских столиц.

“Очевидно, что русские используют Калининград для психологического давления на Запад и НАТО, — сказал Конрад Музыка, директор польской компании Rochan Consulting, которая специализируется на российских вооруженных силах. — Хотя вероятность этого мала, теоретически русские могут ударить “Искандером” в ядерном исполнении по Стокгольму, Берлину или Варшаве”.

Калининград отняли у нацистской Германии после Второй мировой войны — он служит напоминанием о военной мощи России. Ожидается, что он сыграет свою роль в майском праздновании 80-й годовщины разгрома гитлеровцев. При Владимире Путине День Победы стал главным праздником в России. Местные законодатели уже выложили в интернет видеоролики, как над кирпичным центром областной столицы раздаются песни Второй мировой войны.

В Калининградской области, занимающей немногим меньше штата Делавэр, проживает около полумиллиона человек. В годы холодной войны Москва заполнила ее территорию ракетами, чтобы угрожать столицам НАТО, и передовым радиолокационным оборудованием, чтобы “заглядывать” за железный занавес.

После распада Советского Союза ее недолгое время продвигали как окно в Европу. Процветающий информационный сектор и безвизовый режим с соседями способствовали поездкам между Россией и Европейским союзом. Но это окно захлопнулось на фоне растущей напряженности в 2017 году, а с началом российской спецоперации на Украине большинство контрольно-пропускных пунктов на границе закрылись полностью.

Сегодня Калининград снова оказался в центре напряженности в регионе. После начала боевых действий на Украине оба его соседа — Польша и Литва — укрепили границы с Россией.

Недавно польский майор Михал Беднарко осмотрел свежие траншеи и бетонные заграждения (их еще называют зубами дракона), призванные не пустить солдат и танки Москвы в Польшу. За его спиной простиралась пустая полоса земли, готовая к минированию при первом же намеке на то, что войска Кремля готовят вторжение. “Противнику дорого обойдется попытка ее пересечь”, — заверил он.

НАТО также оказывает давление с моря. В Калининграде находится штаб-квартира Балтийского флота, чья задача — защищать судоходство по важнейшей водной артерии. На так называемый “теневой флот” России в Балтийском море, который помогает Москве обходить западные санкции, в прошлом году пришлось около 40% нефтяного экспорта страны.

Но и соперников у российского флота на Балтике тоже прибавилось. Две страны региона, Швеция и Финляндия, присоединились к НАТО после начала спецоперации и помогли превратить водоем, как любят выражаться западные чиновники, в “озеро НАТО”.

Ранее в этом году НАТО начала операцию Baltic Sentry (“Балтийский страж”), призванную усилить морское присутствие альянса вокруг Калининграда. Операция направлена на патрулирование Балтийского мелководья, где несколько кораблей — в том числе, предположительно, связанные с Россией — недавно повредили подводные кабели и трубопроводы протягиванием якоря.

Парламент Эстонии рассматривает закон, который позволит ее силам обороны топить корабли, представляющие угрозу для ключевой инфраструктуры страны или НАТО. “Эстония очень серьезно относится к подозрительной деятельности в Балтийском море”, — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал у себя в X.

Россия пообещала защищать свои корабли. “Если такой закон будет принят, наши корабли получат сопровождение. И если они попытаются топить якобы “подозрительные” суда, наши военные дадут отпор”, — заявил депутат от Калининградской области Андрей Колесник.

Западные чиновники считают, что НАТО необходимы подробные планы на тот случай, если напряженность на море выльется в боевые действия. “Балтийское море далеко не безопасно, — сказал Оперативный командующий вооруженных сил Польши генерал-майор Мачей Клиш. — Мы должны контролировать Балтийское море, особенно Калининград, чтобы быть эффективными против русских”.

НАТО также готовится к возможным сценариям конфликта на суше. Вообще, Россия может снабжать эксклав лишь по морю или по воздуху. Это, в свою очередь, стало почвой для догадок, что Москва попытается “пробить” сухопутный коридор между Калининградом и союзной Белоруссией, которые разделяет полоса НАТО в 80 километров.

Некоторые аналитики предполагают, что Москва попытается совершить стремительное вторжение в одну из соседних с Калининградской областью стран, чтобы вывести из строя первую линию обороны НАТО. “Если русские хотят, чтобы их войска в Калининграде выжили, им придется вторгнуться в Польшу или Литву, чтобы предотвратить их уничтожение и обеспечить глубину маневра”, — рассуждает Музыка.

В результате польские военные стратеги рассматривают различные варианты окружения Калининграда, вплоть до блокады. Между эксклавом и Санкт-Петербургом проложен только один подводный оптоволоконный кабель, а военные и гражданские грузы между основной территорией России и Калининградом перевозят лишь четыре судна.

“Мы знаем имя каждого капитана, — сказал генерал-майор Клиш. — Вы можете разместить там хоть дивизию, но если их отрезать с суши и с моря и оставить без боеприпасов, топлива и продовольствия, это будет лишь кучка голодных людей”.