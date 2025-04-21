Первая группа лётчиков ВСУ, обучавшихся на истребителях Mirage 2000-5, вернулась на Украину и приступила к службе

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По информации ряда источников, первая группа украинских летчиков (и, вероятнее всего, обслуживающего наземного персонала), обучавшихся на французских истребителях Mirage 2000-5, вернулась на Украину и уже приступила к службе

Предположительно, это может означать начало реального боевого применения французских истребителей в рамках боевых действий на Украине. Кроме того, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, в ближайшее время ожидаются новые поставки Киеву самолетов Mirage 2000C-5 и начало соответствующей подготовки следующей партии украинских летчиков.

Как сообщал ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, перед поставкой на Украину истребители Mirage 2000 проходят модернизацию, которая включает в себя установку новых компонентов бортового комплекса обороны (БКО), а также адаптацию системы управления вооружением под новые версии оружия класса «воздух-поверхность».

В вооруженных силах Франции истребители этого типа применяются преимущественно для задач ПВО. В целом же идея передачи Украине небольшого количества французских самолетов Mirage 2000-5F явно носит сугубо политический характер и вряд ли способна оказать серьезное влияние на боеспособность украинской авиации. Кроме того, истребители этого типа, переданные Киеву в небольшом количестве и в отличие от шведских Gripen, имеющих стандартизированное с F-16 вооружение, имеют все шансы в какой-то момент оказаться без боеприпасов.