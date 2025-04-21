Войти
Военное обозрение

Первая группа лётчиков ВСУ, обучавшихся на истребителях Mirage 2000-5, вернулась на Украину и приступила к службе

290
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, первая группа украинских летчиков (и, вероятнее всего, обслуживающего наземного персонала), обучавшихся на французских истребителях Mirage 2000-5, вернулась на Украину и уже приступила к службе

Предположительно, это может означать начало реального боевого применения французских истребителей в рамках боевых действий на Украине. Кроме того, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, в ближайшее время ожидаются новые поставки Киеву самолетов Mirage 2000C-5 и начало соответствующей подготовки следующей партии украинских летчиков.

Как сообщал ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, перед поставкой на Украину истребители Mirage 2000 проходят модернизацию, которая включает в себя установку новых компонентов бортового комплекса обороны (БКО), а также адаптацию системы управления вооружением под новые версии оружия класса «воздух-поверхность».

В вооруженных силах Франции истребители этого типа применяются преимущественно для задач ПВО. В целом же идея передачи Украине небольшого количества французских самолетов Mirage 2000-5F явно носит сугубо политический характер и вряд ли способна оказать серьезное влияние на боеспособность украинской авиации. Кроме того, истребители этого типа, переданные Киеву в небольшом количестве и в отличие от шведских Gripen, имеющих стандартизированное с F-16 вооружение, имеют все шансы в какой-то момент оказаться без боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
F-16
Gripen NG
Mirage-2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"