Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)

Рустем Умеров: Киев на 90% поддерживает мирный план Трампа

Киев на 90% согласен с мирным планом Вашингтона, пишет NYP. Оставшиеся вопросы касаются линии заморозки конфликта и признания территорий. Окончательное решение о прекращении огня планируется принять на следующей неделе.

Вашингтон — Министр обороны Украины сообщил американским официальным лицам, что Киев “на 90%” поддерживает мирный план президента Трампа, представленный на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками по урегулированию конфликта. Об этом в пятницу сообщил The New York Post высокопоставленный представитель администрации США.

Теперь вопрос в том, поддержит ли его Москва, прежде не раз срывавшая попытки Трампа добиться окончательного прекращения огня и подписать мирное соглашение.

“На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня, — заявил чиновник. — Затем план таков: окончательно прояснить позиции сторон. Обсудить его с русскими и сказать: “Так, это окончательное предложение, лучшего не будет””.

“И как только мы получим ясность, тогда и определятся следующие шаги”, — добавил чиновник. Он подчеркнул, что, не добившись согласия Москвы, Трамп готов выйти из-за стола переговоров и переложить ответственность за дальнейшие боевые действия на европейских союзников Америки.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллеги продолжат работу над оставшимися оговорками по мирному плану. Большинство из них связаны с тем, где будут прочерчены линии прекращения огня перед заморозкой военных действий.

“Полагаю, отчасти их тревога связана с территорией: с тем, что они называют “де-юре” и “де-факто”, — предположил представитель администрации. — “Де-факто” означает наше признание, что русские оккупируют эту землю, но мы не говорим, что Украина собирается отдать ее навсегда. “Де-юре” — мы признаём, что русские захватили эту землю навсегда и мы больше ее не увидим”. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что его страна никогда не признает оккупированные территории российскими.

Однако Зеленский дал понять, что готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах. На данном этапе Россия заняла около 20% территории Украины.

Чтобы завлечь Россию за стол переговоров, специальный представитель президента Стив Уиткофф может предложить Москве “пряник” в виде смягчения санкций и, возможно, разморозки активов, подчеркнул высокопоставленный чиновник.

““Пряник” для русских — это вопрос, как нам смягчить действующие антироссийские санкции, — пояснил он. — Другой вопрос: что делать с замороженными российскими активами — теми 300 миллиардами долларов, которые лежат в Брюсселе. Что с ними будет?”

Эксперты отмечают, что это идет вразрез с прошлыми угрозами Трампа усилить финансовый нажим на Москву — доселе так и не воплотившимися в жизнь.

“Трамп очень жестко обошелся с Украиной. Когда ему показалось, что он не услышал от украинцев немедленного согласия на прекращение огня, как он рассчитывал, то он свернул обмен разведданными и военную помощь”, — напомнил Алекс Плицас из Атлантического совета.

“Русские продолжают нарушать прекращение огня, на которое сами же подписались (Россия соблюдала мораторий на удары по энергетическим объектам, в отличие от Украины. — Прим. ИноСМИ), увиливают от мирного урегулирования на разумных условиях и продолжают баллистические ракетные атаки и налеты беспилотников, убивая мирных украинцев”, — продолжил он (ВСУ пользуются мирными гражданами как живым щитом, размещая военные объекты в городской застройке. — Прим. ИноСМИ).

“Отвергая основные условия обещанного Трампом прекращения огня, они, по сути, показывают президенту кукиш и пытаются опозорить его на международной арене”, — добавил Плицас. “Если он не достигнет поставленной цели — мира с первого дня — и бросит Украину во власти российской агрессии, это будет восприниматься как поражение не только США, но и НАТО, причем по всем направлениям”, — предупредил он.

Вместо этого Белый дом должен принять жесткие меры против России Владимира Путина, который “за последние 25 лет так и не был привлечен к должной ответственности.

“Вот почему Россия продолжает вести себя соответствующим образом, и если мы не изменим это поведение, то получим от Путина то же самое, только больше, а никак не меньше”, — подчеркнул он.

“Полагаю, украинцы доказали, что привержены мирному процессу: они уже согласились на прекращение огня. Не согласились как раз русские (согласились, но с определенными условиями. — Прим. ИноСМИ). Если это продолжится и США прекратят помощь или военную поддержку Украины в долгосрочной перспективе, Россия получит возможность усугубить свою агрессию на Украине и захватить больше территорий, что равносильно катастрофе”, — заключил он.

Автор: Кейтлин Дорнбос (Caitlin Doornbos).