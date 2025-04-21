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Военное обозрение

«Мельник надеется на чудо»: украинский дипломат требует от ФРГ передать Киеву треть всей техники бундесвера

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский дипломат и бывший посол в Германии Андрей Мельник, получивший недавно должность постоянного представителя Украины при ООН, требует от ФРГ передать Киеву треть всей техники бундесвера. Также он хочет, чтобы немцы поставили ВСУ ракеты Taurus.

С такими требованиями чиновник обратился к будущему немецкому канцлеру Фридриху Мерцу в своей статье, опубликованной в газете Die Welt.

Мельник заявил, что хотел бы, чтобы бундесвер передал украинским военным примерно 30 процентов всей авиационной и сухопутной техники, стоящей у него на вооружении. По мнению дипломата, такое решение должна будет принять сформированная после выборов в Германии коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов.

Мельник хочет, чтобы ВСУ получили от Берлина 30 процентов от всех вертолетов и боевых самолетов ВВС Германии. Согласно его расчетам, это 45 истребителей Eurofighter и 30 самолетов Tornado, а также 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger. Точно так же украинский дипломат предлагает поделить «по-братски» и остальную технику Вооруженных сил ФРГ.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо этого, Мельник выступает за передачу ВСУ 150 крылатых ракет Taurus и постоянное долгосрочное финансирование украинской армии в размере 0,5 процента ВВП.

Украинский дипломат заявил, что от деятельности Мерца на посту канцлера зависит не только будущее ФРГ, но также будущее Украины и всей Европы.

При этом Мельник признался, что надеется на пасхальное чудо. Он понимает, что его чрезмерные притязания вряд ли будут удовлетворены, но попытаться стоило.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
EF-2000
NH90
Panavia Tornado
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Airbus Helicopters
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