Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки: Киев достиг «технологического потолка» и рискует утратить инициативу в БПЛА

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Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки и куратор проекта Victory Drones Мария Берлинская в рамках недавнего аналитического обсуждения текущей обстановки заявила, что относительное технологическое преимущество в «малой авиации», на котором ранее держалась оборона ВСУ, находится под серьезным вопросом. По словам Берлинской, в настоящее время Украина уже достигла своеобразного «технологического потолка», при этом Россия не только стремительно сокращает отставание в этой сфере, но и обеспечивает устойчивую тенденцию к технологическому превосходству, в том числе якобы за счет масштабирования наиболее удачных украинских решений.

При этом особый акцент Берлинская делает на истощении потенциала так называемых low-tech решений — недорогих, массовых и ранее демонстрировавших высокую эффективность дронов и других средств воздействия. В частности, эти технологии, по словам украинского куратора связанных с БПЛА проектов, обеспечили ударные эффекты, выражавшиеся в поражении ключевых логистических объектов и НПЗ. Однако в условиях активной адаптации российского ОПК эффективность подобной модели резко снизилась. Таким образом, Украина рискует уже в самое ближайшее время полностью утратить технологическую инициативу.

Берлинская подчеркивает, что в текущих условиях Украине уже недостаточно собирать БПЛА в гаражах и небольших цехах, требуется обеспечить полноценное развитие фундаментальных и прикладных направлений в науке и ВПК. Однако, как сетует куратор украинской программы разработки беспилотников, Россия вкладывает в свои программы в 15-20 раз больше средств, что обеспечивает ВС РФ преимущество не только в масштабах, но и в устойчивом воспроизводстве технологий.