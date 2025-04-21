Пока переговоры между Москвой и Киевом идут на спад, Трамп теряет бдительность (The Washington Post, США)

WP: Киев не сможет "проглотить" отсутствие гарантий безопасности США

Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому и презирает его, пишет WP. США не намерены давать Украине гарантии безопасности и бросят ее на произвол судьбы, сетует автор. Такие условия мирного соглашения Киев не сможет "проглотить", сказано в статье.

Дэвид Игнатиус

Президент Дональд Трамп разочарован своей неспособностью быстро заключить мирное соглашение между Украиной и Россией. Он заявил, что готов "сдаться", если Москва и Киев не смогут в ближайшее время договориться об урегулировании конфликта. При этом подобный отход от дипломатии может возыметь катастрофические последствия не только для украинского государства, но и для Европы.

Нетерпеливость Трампа стала очевидной в ходе обсуждения мирного процесса, который, как он обещал во время предвыборной кампании 2024 года, будет легко организовать. "Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно усложнит ситуацию, мы просто скажем: “Вы глупцы, вы дураки, вы ужасные люди, а мы просто умываем руки”, — заявил американский лидер. — Но, надеюсь, нам не придется этого делать".

Комментарии Трампа особенно тревожно зазвучали на фоне высказываний Марко Рубио в минувшую пятницу. Госсекретарь намекнул, что президент может просто "выйти" из переговорного процесса, если соглашения не удастся достичь. "Это не наш конфликт. Не мы его начинали", — заявил Рубио журналистам на пятничной пресс-конференции в Париже. Он продолжил, что Трамп "в течение нескольких дней решит, осуществимо это или нет", и подчеркнул: "Если это невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, не будет результатов… Думаю, что президент, вероятно, находится в точке, когда скажет: “Ну, всё, мы закончили”".

Вице-президент Джей Ди Вэнс, скептически настроенный в отношении поддержки Украины, неоднократно председательствовал на политических дискуссиях Белого дома по поводу конфликта. В минувшую пятницу он высказался оптимистично. "Мы действительно чувствуем оптимизм, что есть надежда завершить этот конфликт, это очень жестокое противостояние", — говорит Вэнс. Трамп поддержал его и сказал, что видит "неплохие шансы решить возникшую проблему". Оптимизм лидеров может показаться лучом надежды, что американская администрация наконец сможет надавить на ослабленный Киев и урегулировать кризис — сейчас или никогда.

Первые 100 дней Трампа в Белом доме прошли в маниакальном темпе: там проявился своеобразный синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ежедневно президент обрушивает шквал критики на торговые тарифы, мигрантов, юридические фирмы, университеты, федеральных судей, федеральные агентства и десятки других областей. В то же время его дипломатические эмиссары разбираются с Россией, Ираном и Газой. Между тем, приверженность США прекращению украинского конфликта, похоже, ослабла. Хотя даже сам Трамп в очередной раз признал, что каждую неделю в "жестокой битве" погибают 2500 солдат.

Выяснилось, что Украина — вовсе не та проблема, которую можно решить за один день. Нужны усилия, которые требуют систематической американской дипломатии и постоянного давления на Россию.

Согласно нескольким источникам, знакомым с ходом переговоров, Трамп и его посланники оказались в тупике. Камень преткновения — это отказ Кремля идти на какие-либо компромиссы по основным вопросам. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф только в этом месяце более четырех часов беседовал с президентом России Владимиром Путиным. Инсайдеры также сообщают, что российский лидер не отступает от своих жестких требований заполучить украинскую территорию и доминирование в сфере безопасности. Уиткофф попытался сформулировать предложение, которое Путин в будущем мог бы принять.

В четверг 17 апреля Стив Уиткофф представил украинским и европейским лидерам переговорную структуру, которую он обсуждал на встрече с Путиным. Она включала в себя настолько много уступок Москве по вопросам безопасности, что киевские чиновники и их союзники из ЕС воспротивились самой идее, сообщают источники. Как передает пятничная публикация в Bloomberg News, Россия будет контролировать пять регионов, а Украине запретят вступать в НАТО.

Госсекретарь Марко Рубио в недавней беседе с журналистами указал на большую разницу между позициями России и Украины: "Мы сейчас находимся в тех рамках, которые позволяют увидеть, насколько они далеки друг от друга. Никто больше не говорит, что конфликт разрешится за 12 часов… Но сами мы должны понять, насколько мы далеки от результатов и сможем ли вообще сузить рамки этих противоречий". Очередная встреча между официальными лицами Соединенных Штатов, Украины и Евросоюза состоится на следующей неделе в Лондоне.

Нынешнее послание Уиткоффа украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли сможет просто так проглотить. Препятствием станет отсутствие каких-либо гарантий безопасности со стороны США. Вместо них Украина, по всей видимости, будет предоставлена сама себе с незначительной поддержкой европейских стран.

Чиновники Евросоюза сообщают, что после подписания мирного соглашения их военная и разведывательная мощь не будет столь эффективной для защиты Украины без американской помощи. У европейцев нет достаточного количества войск или современного оружия, чтобы сдержать полномасштабное российское нападение. У них нет систем командования и управления, необходимых для мониторинга прекращения огня и координации ответа на потенциальную агрессию Москвы.

Самая важная проблема для Европы — это разведка. В марте Киеву удалось пережить шестидневное прекращение передачи разведданных из США, целью которого было давление на Зеленского, чтобы добиться от него уступок. Но если бы это продолжалось еще неделю, говорят украинские чиновники, последствия стали бы катастрофическими. Без спутниковой разведки Пентагона Украина не может предвидеть российские ракетные, беспилотные или другие атаки. А у европейцев на сегодняшний день попросту нет хорошей альтернативы.

Дональд Трамп выразил свое пренебрежительное отношение к Украине на прошлой неделе, отказавшись продавать ракеты для комплексов Patriot, которые способны защитить от российских баллистических атак. Например, таких, как удар по Сумам в прошлое воскресенье, в результате которого погибли 35 человек (удар наносился по месту скопления ВСУ и военнослужащих НАТО. Гражданское население использовалось в качестве живого щита. — Прим. ИноСМИ). "Никто не начинает боевые действия против страны, которая в 20 раз больше вашей, и не надо надеяться, что кто-то даст вам ракеты", — сказал Трамп.

Хотя Трамп, по-видимому, презирает Украину и странным образом обвиняет ее в том, что из-за действий Киева в 2022 году Путин ввел войска, американский президент по-прежнему с энтузиазмом относится к расширению дипломатических и коммерческих связей с Москвой. Представители Белого дома на стратегических заседаниях утверждают, что США могли бы заработать "триллионы" долларов от будущих инвестиций в Россию. Этой же линии придерживается генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; он же стал ключевым посредником на переговорах Путина с Уиткоффом. Однако такой взгляд на будущий "русский бум" независимые аналитики не разделяют.

Потеря интереса Дональда Трампа к мирному урегулированию на Украине порождает сомнения среди союзников США в Европе и странах Азии. Они больше не уверены в американской системе безопасности. Для Евросоюза это стало экзистенциальной угрозой. Европа видит опасность со стороны России, которая рвется к власти и получит ее, если сделку по Украине заключат на условиях Кремля. Однако взор Трампа сейчас устремлен на Москву и на обещанные ему сокровища.