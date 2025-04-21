Премьер Ирака ознакомился с новой ракетой и барражирующими боеприпасами российского производства на выставке IQDEX 2025 - "Рособоронэкспорт"

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа Ас-Судани посетил стенд "Рособоронэкспорта" на XIII Международной выставке по безопасности, оборонной и военной промышленности IQDEX 2025, которая открылась в субботу в Багдаде, сообщила пресс-служба компании.

"Первому лицу государства представили демонстрируемую на выставке российскую продукцию военного назначения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особый интерес премьер проявил к ПТРК "Корнет-ЭМ" с новой ракетой "Булат", стрелковому оружию и средствам индивидуальной защиты, беспилотникам "Орлан-10Е" и S-350M "Скат", барражирующему боеприпасу "Куб-2Э", а также системе борьбы с дронами РБ-504П-Э.

По всем этим образцам "Рособоронэкспорт" представил исчерпывающую информацию, говорится в сообщении.