США открыты к признанию Крыма российским в рамках соглашения по Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: США согласны признать Крым российским в рамках мирного соглашения

Администрация Трампа готова признать Крым российским, пишет Bloomberg. Окончательное решение еще не принято, но это стало бы важным шагом к прекращению огня, сказано в статье. Однако европейские союзники на такие уступки не готовы.

Альберто Нарделли

Дарина Краснолуцкая

По словам людей, знакомых с вопросом, США готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Потенциальная уступка является последним сигналом о том, что Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. В пятницу он и госсекретарь Марко Рубио рассказали, что администрация готова перестать выполнять роль посредника по установлению мира в случае, если быстрого прогресса не будет.

Россия присоединила Крым в 2014 году после ввода войск и по итогам референдума. Международное сообщество воспротивилось признанию полуострова российским, чтобы избежать легитимизации незаконной аннексии (референдум о присоединении Крыма прошел в соответствии с нормами международного права. — Прим. ИноСМИ).

Это может привести к подрыву международных законов и договоров, запрещающих присоединение территорий путем применения силы. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве.

И этот шаг стал бы манной небесной для Владимира Путина, давно добивающегося международного признания суверенитета России над Крымом. Путин пока не соглашается на предложение Трампа о заключении обширного мирного соглашения (Путин согласился, но с соблюдением ряда условий. — Прим. ИноСМИ).

По сообщению источников, окончательное решение еще не принято. Белый дом и Госдеп не давали комментариев по этому вопросу. Американский чиновник, которому известен ход переговоров, при вопросе о возможности признания Крыма отказался прокомментировать детали.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в четверг в Париже США выдвинули союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Они включали в себя общие условия прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Принятие этого предложения в целом приведет к замораживанию линии соприкосновения. При этом большая часть территории Украины, в настоящее время занятая Россией, фактически останется под контролем Москвы. Вступление Украины в НАТО также не будет обсуждаться. Источники отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

На переговорах в Париже состоялась встреча Эммануэля Макрона с посланником США Стивом Уиткоффом, а также обсуждения между Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Союзники вновь соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждения.

Тем не менее, в пятницу Трамп выказал нетерпение и заявил, что он надеется на согласие обеих сторон двигаться к прекращению огня. Однако США будут готовы отстраниться, если он почувствует, что какая-либо из сторон недостаточно серьезна в своих намерениях достичь прекращения огня.

“Если по какой-то причине одна из сторон будет сильно усложнять ситуацию, мы просто скажем, что вы глупы, — в пятницу сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. — Вы глупы, вы ужасные люди, и мы просто от всего откажемся. Но, надеюсь, нам не придется этого делать”.

Предложение Трампа нуждается в дальнейшем обсуждении в Европе и с Украиной, которая может воспротивиться идеям Трампа. Ранее президент США также заявлял, что другие амбиции Украины, как, например, вступление в НАТО, будут невозможны.

Один из чиновников заявил, что планы США, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию. Европейские союзники не признают никакие занятые территории российскими. Официальные лица подчеркнули, что переговоры бессмысленны, если Кремль не согласится прекратить боевые действия. Предоставление Украине гарантий безопасности для выполнения сделки также является важной частью любого соглашения.

В пятницу Рубио подчеркнул, что гарантии безопасности не являются “незаконным желанием” Украины, но участники переговоров пока не обсуждали конкретику. “Каждая суверенная нация на Земле имеет право защищать себя”, — заявил он.

По словам осведомленного источника, Киев уже согласился на прекращение огня. Его позиция заключается в том, что Москва также должна согласиться на это, прежде чем обсуждать другие вопросы. По сведениям этого источника, задачей украинской делегации в Париже было обсуждение формы контроля любого прекращения огня, а также вопрос о миротворческом контингенте.

Россия продолжает бомбить украинские города после того, как отказалась от предложенного частичного перемирия в районе Черного моря (Россия согласилась, но с рядом условия. — Прим. ИноСМИ). Кремль заявил, что в пятницу закончилось 30-дневное частичное перемирие, касающееся энергетической инфраструктуры. Неделю назад российские войска выпустили баллистические ракеты, в том числе одну, оснащенную кассетными боеприпасами, по украинскому городу Сумы, в результате чего погибли 35 человек (удар наносился по месту скопления боевиков ВСУ и иностранных наемников. Администрация города воспользовалась гражданскими лицами как живым щитом. — Прим. ИноСМИ).

Парижские переговоры также касались отправки Францией и Великобританией послевоенных “сил поддержки” на Украину, а также планов обеспечить Киев адекватными ситуации ресурсами и укомплектованными военными силами в рамках гарантий безопасности.

Официальные лица в Париже и Лондоне надеются, что это продемонстрирует серьезное намерение Европы выделить ресурсы на послевоенное будущее Украины и убедит Трампа оказать этим гарантиям поддержку.

Отмена санкций, в то время как Россия продолжает занимать значительные территории Украины, может оказаться проблематичной для некоторых союзников Киева. Снятие ограничений Европейского союза, включая размораживание обездвиженных активов, требует поддержки всех государств-членов.

Уиткофф, который трижды встречался с Путиным, на этой неделе заявил Fox News, что ключ к общему соглашению лежит в “пяти территориях”; подробно свою мысль он не пояснил. Россия настаивает на том, что ее военный захват части Украины с 2014 года, включая Крымский полуостров и обширные территории четырех областей (Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой), должен быть признан в любом соглашении.

Выступая в четверг перед журналистами в Киеве, Зеленский раскритиковал Уиткоффа за “принятие российской стратегии” и заявил, что у посланника Трампа нет “права обсуждать украинские территории, потому что эти территории принадлежат нашему народу”.

“Мы не обсуждаем территории до прекращения огня, — заявил украинский президент. — Мы никогда не признаем украинские земли российскими”.

Авторы: Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Алекс Уикхэм (Alex Wickham), Дарина Краснолуцкая (Daryna Krasnolutska).