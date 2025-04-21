"Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке 28 июня 2019 года.

WSJ: пять спорных регионов стали ключевым вопросом в переговорах России и США

Переговоры по Украине зашли в тупик из-за пяти областей, пишет WSJ. Спецпосланник Стив Уиткофф называет их "краеугольным камнем" урегулирования. В Белом доме якобы готовы к уступкам, ссылаясь на падающий интерес Украины к данным регионам.

Джеймс Марсон

Переговоры между США и Россией по Украине сосредоточены на пяти регионах, которые Москва считает своими, а Киев не готов отдавать. Спецпосланник Стив Уиткофф называет их ключом к урегулированию, и они действительно становятся решающими в той сделке, которую он пытается заключить с Кремлем от имени Трампа. Но на деле именно их статус может стать камнем преткновения.

Президент России Владимир Путин объявил Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью России. Все эти территории являются частью Украины, но частично заняты российскими войсками. Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает их российскими. Если администрация Трампа будет настаивать на отказе от части территорий, он окажется перед выбором: потерять поддержку США или украинского народа. Путина устроит любой исход.

Кто контролирует регионы?

Пять областей Украины, на которые претендует Россия, находятся на юго-востоке страны и богаты сельскохозяйственными угодьями, месторождениями полезных ископаемых и промышленными предприятиями. Боевые действия привели к гибели тысяч людей, разрушению нескольких городов и снижению численности населения. В 2014 году российские войска взяли полуостров Крым и часть восточной Украины, и Путин стал открыто заявлять о претензиях на остальные территории, называя их исконно русскими. Украинцы оказали ожесточенное сопротивление. После начала спецоперации в феврале 2022 года армия России захватила большую часть Луганска и Донецка, а также часть Запорожья и Херсонской области. В конце 2022 года Украина вернула под свой контроль город Херсон, но Россия продолжает двигаться к непосредственной цели — освобождению всего Донецка.

На занятых территориях Россия быстро и жестоко расправлялась с оппозицией и посредством так называемых референдумов в сентябре 2022 года попыталась узаконить свое присутствие. По словам представителей Кремля, подавляющее большинство проголосовало за присоединение к России, и земли объявили ее частью. Остальные страны в большинстве своем этот шаг не признали и осудили.

Что сказал Уиткофф?

Уиткофф впервые упомянул регионы в интервью Такеру Карлсону в марте, хотя поначалу неправильно назвал их количество и не смог вспомнить все названия. Он сказал, что Россия де-факто контролирует эти территории, и повторил утверждение Путина о том, что они в основном русскоязычные и люди проголосовали за присоединение к России. Международное сообщество осудило референдумы, назвав его незаконными и сфальсифицированными.

В интервью The Wall Street Journal Уиткофф сказал, что Путин в ходе их дискуссий был зациклен на украинской земле. Он сказал, что Россия может получить некоторые регионы, но не все. Уиткофф допустил, что Украина может быть менее заинтересована в русскоязычных регионах. "Когда начинаешь внимательно изучать эти пять регионов, понимаешь, что обе стороны в них заинтересованы, но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они волнуют меньше?" — сказал он.

Зеленский заявил, что никогда не признает российское господство на украинской территории, и подавляющее большинство украинцев эту позицию поддерживает.

Хотят ли регионы быть частью России?

В 1991 году за независимость от Советского Союза проголосовали все области без исключения. На этих территориях проживает много этнических русских и русскоязычных, но опросы уже давно показывают, что большинство жителей, независимо от этнической принадлежности и языка, считают себя гражданами Украины.

Преобладание русского языка на востоке и юге страны является наследием многовекового имперского контроля со стороны Москвы, которая продвигала его как язык труда и культуры и подавляла использование украинского.

Путин неоднократно заявлял, что Россия якобы имеет право вмешиваться в дела государств с русскоязычным населением. Но его приход на Украину имел противоположный эффект. Согласно опросам киевского фонда демократических инициатив, с 2014 года число украинцев, считающих украинский родным языком, выросло с 48% до 78%, а количество носителей русского языка сократилось с 31% до 6%.

Почему Россия сосредоточила внимание на этих территориях?

Россия хочет признания своего полного контроля над ними в рамках окончательного мирного соглашения, но есть и другие условия. Москва требует отказа Украины от попыток вступить в НАТО и ограничения численности вооруженных сил. Конечной целью Путина, объявленной в преддверии спецоперации в 2022 году, является установление контроля России над Киевом (Специальная военная операция была направлена на защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на захват ее территорий — прим. ИноСМИ). Конечные цели операции определяются необходимостью обеспечения безопасности России и устранения угроз, исходящих от украинского режима). Именно поэтому украинское руководство рассматривает переговоры России с США как попытку ослабить международную поддержку Киева и достичь своих целей.