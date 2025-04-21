Литва стремится сдержать Россию, модернизируя "критически важные" дороги и пограничные оборонительные сооружения (Politico, США)

Военный грузовик въезжает на холм в Бараново, Польша, 7 июля 2022 года. Сувалкский коридор, протяженностью примерно в 100 километров вдоль литовско-польской границы, находится между Беларусью и Калининградской областью России.

Politico: Литва модернизирует "критически важные" дороги для "защиты" от Москвы

Литва собралась модернизировать дороги через Сувалкский коридор, пишет Politico. Цель проекта – облегчить перемещение войск и техники между Польшей и странами Прибалтики. Официальное объяснение: защита от возможной атаки России. Но выглядит проект крайне провокационно.

Мартина Сапио (Martina Sapio)

Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор – важнейший контрольный пункт на границе с Польшей, который может стать зоной возможного нападения России на Евросоюз и НАТО.

"Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", – заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в телефонном интервью Politico.

Сувалкский коридор – это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 километров, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО и служит жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Прибалтики с остальной частью Североатлантического альянса.

В настоящее время через Литву проходят две основные дороги: одна из литовского Каунаса в Варшаву и является частью военного коридора Via Baltica, а другая – традиционный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну, путем модернизации дороги Вильнюс – Августов до стандартов двойного назначения как для гражданских, так и для военных нужд.

Via Baltica и Rail Baltica – проект по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения из стран Прибалтики в Польшу – в настоящее время служат основными "объектами военной мобильности". Цель состоит в том, чтобы улучшить товаропоток, облегчить передвижение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны. "Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена", – сказал Годляускас.

Эти усилия являются частью более широкой европейской инициативы по инвестированию в инфраструктуру двойного назначения – проекты, предназначенные для удовлетворения как гражданских, так и военных нужд. Такие страны как Испания, Бельгия и Словакия, занимаются аналогичными модернизациями. Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо вложить 70 миллиардов евро в развитие железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных коридоров.

Помимо повышения мобильности, "проект Сувалки" может также включать новые меры по обеспечению безопасности границ.

"Особенно в районе Сувалок ведутся разговоры о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградом и Белоруссией", – отметил Годляускас, упомянув о дискуссиях по поводу размещения элементов противодействия движению рядом с границами или на границах, таких как контрольно-пропускные пункты и бетонные заграждения.

Годляускас подчеркнул важность свободы передвижения войск и товаров по этим маршрутам, и добавил, что подобные операции по охране границ, вероятно, будут находиться под пристальным контролем России как "чувствительная и жизненно важная" информация.

Он также добавил, что меры безопасности выходят за рамки физической защиты. "Мы обсуждаем, как бороться с GPS-спуфингом и глушением со стороны России, что уже влияет на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы", – заявил Годляускас.

Проект включает реконструкцию 113 километров дорог и обновление восьми мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас ожидает окончания работ к 2028 году.

Годляускас был более осторожен в своих высказываниях. "Учитывая, что это многонациональный проект, все может занять больше времени. Но мы надеемся, что геополитическая ситуация, наши интересы и возможности Польши позволят нам уложиться в эти сроки", – сказал он.

Литва надеется получить финансирование от ЕС, чтобы обеспечить реализацию этих инициатив. "Мы будем лоббировать ЕС вместе с Польшей, Эстонией и Латвией, чтобы гарантировать, что эти проекты будут приоритетными в следующем многолетнем бюджете НАТО", – заявил Годляускас.

Хотя проект отвечает целям военной мобильности ЕС и НАТО, официально он не является частью программ ни одной из этих организаций. Вместо этого он финансируется как двусторонняя инициатива между министерствами транспорта и обороны Польши и Литвы.

"Мы будем инвестировать в участок до литовской границы и просим Польшу модернизировать свою часть дороги на Августов, чтобы она соответствовала стандартам военной мобильности", – заявил Годляускас.

Польские чиновники не сразу ответили на запрос о комментарии.