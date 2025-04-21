США предложили смягчить санкции против России в рамках мирного плана по Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией

США предложили союзникам план урегулирования с заморозкой конфликта на текущих позициях, сообщает Bloomberg. Документ предусматривает смягчение санкций против России при сохранении ее контроля над территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.

Альберто Нарделли

Дарина Краснолуцкая

Алекс Викхэм (Alex Wickham)

США представили союзникам план мирного урегулирования между Россией и Украиной, включая условия прекращения огня и смягчения санкций против Москвы.

Этот шаг был предпринят даже несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности администрации Трампа "отойти" от своих мирных усилий, если не будет достигнут быстрый прогресс. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Италию заявил, что "оптимистично" оценивает шансы на завершение конфликта.

Как сообщили европейские чиновники, знакомые с ситуацией, основные положения американского плана обсудили на парижских встречах в четверг.

Предложения [по урегулированию украинского кризиса] фактически заморозят конфликт, при этом украинские территории, занятые Россией, останутся под контролем Москвы. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет рассматриваться. Источники отказались предоставить более подробную информацию, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

В четверг в Париже прошли переговоры между президентом Франции Макроном и американским спецпредставителем Уиткоффом, а также встречи госсекретаря США Рубио с советниками по безопасности из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Официальные лица США заявили, что хотят добиться полного прекращения огня в течение нескольких недель, сообщило ранее агентство Bloomberg. На следующей неделе союзники вновь соберутся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение.

Один из чиновников заявил, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не будут окончательным урегулированием, и что европейские союзники Киева пока не признают занятые территории российскими. Чиновники особо отметили, что переговоры теряют смысл без согласия Кремля на прекращение огня, подчеркнув важность гарантий безопасности для Украины.

В пятницу Рубио признал право Киева на гарантии безопасности, но отметил: "Мы пока не готовы публично обсуждать детали".

"Любое суверенное государство имеет право на самозащиту. Украина сможет защищать себя и заключать любые двусторонние соглашения с другими странами", — сказал он.

Совет национальной безопасности Белого дома не сразу ответил на запросы о комментариях.

После телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Трамп и США "хотят, чтобы эта война закончилась". По ее словам, Вашингтон "предложил всем сторонам основы для прочного и долгосрочного мира".

Киев уже согласился на прекращение огня, и его позиция заключается в том, что Москва тоже должна согласиться, прежде чем обсуждать другие вопросы, сказал источник, знакомый с этим вопросом. Украинская делегация во время переговоров в Париже обсуждала следующие вопросы: как будет контролироваться прекращение огня и каким образом миротворческий контингент будет размещаться в стране.

Европейские официальные лица назвали переговоры в Париже конструктивными и позитивными. Эти дискуссии стали последней попыткой Европы повлиять на исход переговоров, продемонстрировав, что — вместе с Киевом — они полностью поддерживают усилия США по прекращению конфликта и считают, что Россия должна доказать серьезность своих намерений вести переговоры о перемирии.

Госсекретарь США по итогам переговоров в Париже выразил надежду, что Великобритания, Франция и Германия помогут добиться урегулирования. Он также отметил, что США могут выйти из мирного посредничества.

"Мы не намерены вести этот процесс неделями и месяцами. Нам нужно в ближайшие дни — буквально за несколько суток — понять, возможно ли достичь результата в течение пары недель. Если да — продолжим, если нет — переключимся на другие задачи", — сказал Рубио.

Россия продолжает обстреливать украинские города, отказавшись от предложенного перемирия в Черном море. Кремль заявил, что в пятницу закончился 30-дневний мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Неделю назад российские войска нанесли ракетный удар по Сумам на северо-востоке Украины, применив в том числе кассетные боеприпасы. В результате погибло 35 человек.

На парижских переговорах также рассматривали франко-британскую инициативу по созданию в Украине послевоенных "сил стабилизации" и планы обеспечения Киева боеспособной армией в рамках гарантий безопасности.

Официальные лица в Париже и Лондоне надеются, что это предложение продемонстрирует, что Европа серьезно настроена выделить собственные ресурсы на послевоенное будущее Украины, и убедит Трампа обеспечить поддержку этих гарантий.

Отмена санкций в условиях, когда Россия продолжает контролировать некоторые украинские территории, может оказаться проблематичной для нескольких союзников Киева. Снятие ограничений, включая размораживание активов, требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.

Ранее Уиткофф в интервью Fox News заявил, что мирное соглашение зависит от "пяти территорий", не уточняя деталей. Россия настаивает на том, что Крым (вошел в состав в 2014 году) и четыре бывших украинских региона — Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР — должны быть признаны в любом соглашении.

Москва также требует смягчения экономических санкций как условия прекращения боевых действий. Кроме того, она потребовала приостановить все поставки оружия на Украину в качестве условия для прекращения огня.

Выступая перед журналистами в Киеве в четверг, Владимир Зеленский обрушился с критикой на Уиткоффа за "принятие российской стратегии" и заявил, что у спецпосланника президента США нет "мандата обсуждать украинские территории, поскольку эти территории принадлежат нашему народу".

"Мы не будем обсуждать территории до прекращения огня. Мы никогда не будем считать украинские земли российскими", — заявил Зеленский.