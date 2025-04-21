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Военное обозрение

«Как обходиться без американской ПВО?»: украинские критики Зеленского считают, что, умыв руки на переговорах, США сделают это и с военной помощью Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине не оставили без внимания заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что США могут выйти из посреднической миссии по мирному соглашению между Москвой и Киевом, если не увидят прогресса в переговорном процессе. Напомним, что Трамп всё ещё рассчитывает, что полное прекращение огня вдоль всей линии фронта наступит «в ближайшие дни» - до конца апреля.

В украинской медиасфере по поводу заявления Рубио эмоции совершенно разные. От идеи о том, что это «украинская перемога над США» до возгласов «Всё пропало!»

В относительно разумных комментариях по поводу возможного умывания рук Соединёнными Штатами идут рассуждения о том, что выход США из переговорного процесса – это ведь не просто выход как таковой. Это ещё и фактический отказ оставаться на одной стороне конфликта и вообще быть хоть как-то в этот конфликт включёнными. Соответственно, обсуждается вариант с тем, что, как только «байденовское» оружие для Украины будет поставлено полностью – до последнего патрона, так можно закрывать графу «Военная помощь от США».

Так полагают те, кто называет себя оппозицией Зеленскому. Один из основных акцентов делается на то, что с большой долей вероятности Украина останется без американских систем ПВО. И если будет так, то даже чисто физические Европа не сможет компенсировать такого рода белое пятно в системе украинской «безопасности». Про танки и самолёты от США уже вообще никто не вспоминает, полагая, что «жирные годы» для Украины как для акцептора американских военных поставок остались позади:

Как обходиться без американской ПВО?

Есть и ещё одна озабоченность у украинских экспертов. Состоит она в том, что США могут вообще «кинуть» Украину по полной программе. Речь идёт о том, что выйти из переговорного процесса Вашингтон может после подписания сделки о недрах. Напомним, что такое подписание запланировано на следующий четверг, о чём заявил накануне Дональд Трамп. Тогда Киев останется и без военной помощи от США, и без своих стратегических ресурсов, которые сам американцам и подпишет.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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