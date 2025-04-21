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В совместном оперативном докладе всех американских разведывательных служб отмечается, что Россия, вероятнее всего, будет стараться избежать прямой военной конфронтации со странами НАТО.

В то время как политики, военные эксперты и ведущие СМИ стран Евросоюза на все голоса утверждают о якобы существовании пресловутой «российской угрозы», в составленной американскими спецслужбами Ежегодной оценке угроз за 2025 год говорится, что Россия никоим образом не стремится к конфликту с США или НАТО.

Кроме того, в посвященном России разделе утверждается, что ВС РФ стратегически связаны вооруженным конфликтом на Украине, а для Москвы гораздо важнее сохранить внутреннюю стабильность в стране, чем начинать какую-либо военную экспансию с Западом. Более того, по мнению американских аналитиков, военная эскалация с НАТО могла бы стать стратегически самоубийственной для России. Несмотря на циркулирующие в настоящее время в Европе сценарии якобы готовящегося нападения ВС РФ на территорию стран НАТО, разведка США не располагает какими-либо доказательствами планирования или подготовки нападения России на страны альянса.

Однако в отчете указывается на возможность случайной эскалации, спровоцированной техническими ошибками, просчетами или динамичным развитием событий в боевых действиях в рамках украинского кризиса.

В документе также отмечается, что чрезмерное нагнетание опасений, касающихся «российской угрозы» для НАТО, искусственно формируется для оправдания увеличения военных расходов и возможности перевода политических дебатов в сторону милитаризации.