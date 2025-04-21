Пентагон планирует создать беспилотную ударную подлодку дальнего действия - СМИ

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны США рассматривает вопрос о создании большой беспилотной подводной лодки, способной доставлять мощный боезаряд на расстояние одной тысячи морских миль (1852 км), сообщило издание Breaking Defense.

Подразделение оборонных инноваций ведомства в настоящее время находится в поиске компаний, которые могут представить соответствующие проекты.

"Текущие возможности подводных беспилотных аппаратов (UUV) имеют ограничения по дальности и грузоподъемности, что препятствует эффективному развертыванию критически важных ресурсов в определенных операционных сценариях. Министерство обороны ищет коммерчески доступные, готовые к демонстрации беспилотные системы, которые предлагают масштабируемое и экономически эффективное решение для развертывания большой грузоподъемности на большом расстоянии", - говорится в объявлении подразделения Пентагона.