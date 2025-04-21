Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон планирует создать беспилотную ударную подлодку дальнего действия - СМИ

350
0
0
Проектное изображение перспективного большого автономного необитаемого подводного аппарата Orca XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle) для ВМС США
Проектное изображение перспективного большого автономного необитаемого подводного аппарата Orca XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle) для ВМС США.
Источник изображения: Boeing

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны США рассматривает вопрос о создании большой беспилотной подводной лодки, способной доставлять мощный боезаряд на расстояние одной тысячи морских миль (1852 км), сообщило издание Breaking Defense.

Подразделение оборонных инноваций ведомства в настоящее время находится в поиске компаний, которые могут представить соответствующие проекты.

"Текущие возможности подводных беспилотных аппаратов (UUV) имеют ограничения по дальности и грузоподъемности, что препятствует эффективному развертыванию критически важных ресурсов в определенных операционных сценариях. Министерство обороны ищет коммерчески доступные, готовые к демонстрации беспилотные системы, которые предлагают масштабируемое и экономически эффективное решение для развертывания большой грузоподъемности на большом расстоянии", - говорится в объявлении подразделения Пентагона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"