Поставки самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в начале 2026г - Алиханов

Рыбинск. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8, как ожидается, завершится к концу 2025 года, первые поставки лайнера заказчикам намечены на начало 2026 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов по итогам посещения предприятия "ОДК-Сатурн" (г. Рыбинск, входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" "Ростеха").

"Вы знаете, что недавно самолет "Суперджет" уже полетел с ПД-8, производится он здесь (на "ОДК-Сатурн" - ИФ), поставляем его в Комсомольск-на-Амуре, где двигатель встает под крыло. Сейчас уже готовится вторая машина к вылету, коллеги наметили вылет на конец апреля - начало мая. Как мы ранее анонсировали, что до конца апреля первый полет уже полностью импортозамещенного самолета может случиться. Мы ждем еще третью машину с этим двигателем, это будет флот, который будет заниматься сертификацией", - сказал он.