Военкор: у противника на порядок больше коптеров, что нивелирует нехватку личного состава в ВСУ

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Военкор Александр Сладков задался непростым вопросом: что важнее для ведения успешных боевых действий в рамках СВО: достаточное количество войск или беспилотников?

В своем Telegram-канале военкор отмечает, что люди, конечно, всегда нужны на фронте, но мы не применяем свой главный стратегический потенциал, продолжая воевать «в паритете, как они». Однако, воевать «как они» не всегда получается, ибо противник располагает на порядок большим количеством беспилотников. По информации Сладкова, на самых благополучных для нашей армии участках фронта у противника всего в 2-3 раза больше коптеров.

Поскольку беспилотники в условиях современных вооруженных конфликтов приобрели крайне важное значение и их достаточное количество является решающим для успеха боевых операций, очень важно снабжать войска БПЛА в достаточной мере.

Однако ресурсы противника также отмечают нехватку дронов на передовой. Если в примитивных FPV-дронах примерно с середины 2024 года наблюдается приблизительный паритет, то в более сложных беспилотниках Украина отстает от России. На вооружении ВСУ по-прежнему практически отсутствуют свои вариации «Гераней» и «Ланцетов». Кроме того, Украина ощутимо отстает в разработке и производстве дронов на оптоволокне. Кроме того, возможности Украины чрезвычайно зависят от готовности западных союзников Киева продолжать финансировать ВСУ.

Судя по информации, поступающей непосредственно с фронта, в настоящее время удалось нивелировать наблюдавшийся в 2023-первой половине 2024 года перевес ВСУ в дронах. Сейчас на большинстве участков фронта наблюдается приблизительный паритет сторон в БПЛА.

При всем при этом нельзя игнорировать в очередной раз поднятую Сладковым проблему: снабжение наших войск достаточным количеством беспилотников разных типов должно являться одной из первоочередных задач для Минобороны.