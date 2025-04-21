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Военное обозрение

Армия США ускоряет работы по созданию новой модернизированной версии танка M1 Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

Американская армия ждет обновленный танк M1 Abrams, работы по модернизации решено ускорить. Как пишет Defense News, сроки выполнения работ планируется сократить до 24-30 месяцев.

Армия США приняла решение модернизировать основной боевой танк M1 Abrams, поскольку существующий вариант уже не соответствует современным требованиям. Какие именно работы запланированы, не сообщается, но по пожеланиям военных танк должен меньше весить, иметь улучшенную защиту и автомат заряжания вместо заряжающего. Изначально планировалось, что разработка и создание первого модернизированного танка займет 65 месяцев, но военные требуют сократить сроки до 24-30 месяцев.

Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж приказал службе и её отраслевым партнёрам действовать гораздо быстрее, чтобы получить что-то получше. Армия в настоящее время планирует сократить сроки до трети от первоначального прогноза, планируя предоставить новый вариант солдатам в течение 24-30 месяцев

— заявил технический директор Алекс Миллер.

Предварительно, армия США хочет получить обновленный Abrams M1E3 одновременно с боевой машиной пехоты M30, поставки которой запланированы на начало 2030-х годов.

Решение о разработке новой версии танка было принято в 2023 году, хотя сначала планировалось провести улучшения с целью повысить мобильность и живучесть танка на поле боя. Однако, подсчитав затраты на эти работы, было принято решение полностью модернизировать танк.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
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