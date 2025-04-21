Прекращение огня на Украине: почему застопорились переговоры между союзниками (Le Monde, Франция)

Le Monde: переговоры союзников по отправке войск на Украину застопорились

Переговоры между союзниками по прекращению огня на Украине и отправке туда войск застопорились, пишет Le Monde. Французы больше склоняются к сухопутному варианту, британцы же предпочли бы менее прямолинейный сценарий, объединив воздушные и морские ресурсы.

Элиз Венсен (Elise Vincent)

Разногласия по вопросу об отправке войск на Украину – всего лишь внешняя сторона ведущихся сейчас гораздо более жестких переговоров о "милитаризации" страны, все более открыто признают многие европейские источники.

Спустя почти два месяца после того, как Дональд Трамп официально дал старт мирным переговорам между Россией и США о судьбе Украины, серия сменяющих друг друга саммитов и встреч на всех уровнях между западными союзниками Киева все больше напоминает длинный, бесконечный коридор. Главная причина этого паралича хорошо известна: полное отсутствие возможности ознакомиться с содержанием дискуссий между Москвой и Вашингтоном, от [участия в] которых они по-прежнему отстранены.

В дискуссиях по более широкому кругу вопросов, чем может показаться на первый взгляд, поскольку для России речь идет о том, чтобы произвести пересмотр всей архитектуры безопасности на европейском континенте. Тем не менее, есть множество других блокирующих факторов, способных поставить всех сторонников Киева в опасную ситуацию выполнения "дипломатической фикции", как сетуют в кулуарах все больше источников их военных и дипломатических кругов.

Примером тому служат разногласия по вопросу отправки войск на Украину после установления режима прекращения огня. Несмотря на желание Парижа и Лондона объединить усилия для достижения этой цели, их штабы не совсем сходятся во мнениях относительно необходимых для реализации такой задачи ресурсов. Французы больше склоняются к сухопутному варианту. Поддерживаемое с 2022 года военное присутствие в Румынии (около тысячи солдат) и ведущийся с тех пор Парижем процесс создания целого контура логистической поддержки могут сыграть роль облегчающего фактора.

Британцы, в свою очередь, предпочли бы менее прямолинейный сценарий, объединив воздушные и морские ресурсы, несмотря на очень ограниченный численный состав своих вооруженных сил. В Лондоне, как и в других столицах, отправка обычных войск на землю – за исключением сил специального назначения – также считается политически рискованным мероприятием. Отсюда и идея, выдвинутая в последние несколько недель поддерживаемыми Великобританией группами в поддержку Украины, – договориться о создании бесполетной зоны, которая, согласно некоторым картам, протянется от Белорусии до Черного моря, проходя к востоку от Киева и Одессы.

"Милитаризация" Украины

Помимо этих разногласий, существуют и конкретные сомнения по поводу бюджетных последствий таких мер. По выкладкам французских экспертов, в некоторых сценариях размещение сухопутных войск может означать инвестиции в размере до двух или трех миллиардов евро, что более или менее эквивалентно расходам, которые ежегодно несли организаторы операции Barkhane в Сахеле (2014-2022 годы), то есть около одного миллиарда евро в год.

Однако для многих наших союзников способность финансировать эти "гарантии безопасности" для Украины в значительной степени зависит от другого важного вопроса: пересмотра военной позиции США в Европе в рамках объявленного сдвига в сторону Азии. На данном этапе Вашингтон не дает никаких указаний, связанных с вероятным выводом до 20 тысяч военнослужащих. Союзники надеются узнать больше только 24 и 25 июня, на ежегодном саммите Организации Североатлантического договора.

Однако многие европейские источники признают, что обсуждение отправки войск – это лишь внешняя сторона гораздо более жестких переговоров о "милитаризации" Украины. Другими словами, гарантия того, что после окончания войны Киев останется надежным оплотом против России. Этого можно добиться за счет сокращения численности армии – возможно, путем снижения призывного возраста, – уровня подготовки войск и, прежде всего, разновидностей и размера арсеналов, которые напрямую связаны с закупкой и обслуживанием вооружений.

Но и здесь европейцы продвигаются вперед, не проявляя особой солидарности и медленными темпами. Для того чтобы Киев мог получить оружие, ему нужны деньги или поставщики. Эта возможность в значительной степени зависит от дискуссий о европейском перевооружении, начатых 4 марта Европейской комиссией с целью высвобождения от 150 до 800 миллиардов евро инвестиций.

Портфель заказов менее полон, чем ожидалось

Однако сегодня нет единого мнения ни об источниках финансирования этого перевооружения (кредиты, российские активы или частные средства), ни о том, на какие цели следует направить эти потенциальные поступления (совместные закупки вооружений, европейское или американское оборудование и так далее). Повестки дня Европейского союза, НАТО и национальных парламентов с необходимыми пунктами о принятии бюджетов могут начать синхронизироваться не раньше лета или даже осени.

Все эти коридоры обсуждений, наконец, сталкиваются с новой реальностью: пока украинская оборонная промышленность встает на ноги, конфликт замедляется. После оказанной промышленному сектору огромной поддержки теперь они способны производить больше, чем позволяет украинский бюджет. В последние месяцы это перепроизводство осуществлялось в основном за счет датского финансирования, учитывая относительную свободу маневра страны в том, что касается финансовых рынков. Но европейцы ищут другие рычаги.

В то же время, Киеву по-прежнему отчаянно не хватает многого оборудования, в том числе средств наземной противовоздушной обороны. Но в этом случае разыгрывается окончательное соотношение сил между Украиной и ее сторонниками – настолько же незаметное, насколько и важное. В этой области европейцы не справляются с задачей. 9 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов "купить" у США "большую партию" оружия. Однако он не сказал, о какой сумме идет речь.

Что касается европейской стороны, то с 2022 года многие правительства призывают своих производителей увеличить производство. Лишь немногие пошли на этот риск. Но у тех, кто это сделал, портфель заказов иногда оказывается не настолько забитым, как они ожидали. В Париже, например, тот факт, что Киев может взять на себя обязательства по закупке бомб, которыми можно оснастить Mirage, рассматривается как неотъемлемая часть долгого пути к миру.