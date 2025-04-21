Рубио сообщил Лаврову, что США представили всем сторонам основы долгосрочного мирного соглашения по Украине - Госдеп

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в четверг главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине, говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

"Госсекретарь сообщил своему российскому коллеге то же, что и команда США в разговорах с делегацией Украины и нашими европейскими союзниками в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят окончания войны, и теперь представили всем сторонам проект прочного и долгосрочного мира", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, предложение встретило "воодушевляющую" реакцию в Париже. Такое отношение, пояснили в Госдепе, показывает, что мир возможен, если все причастные силы будут привержены задаче добиться мирного соглашения.

Ранее в четверг МИД РФ сообщил, что 17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и Спецпосланника Президента США С.Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Президента России В.В.Путина с С.Уиткоффом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении МИД РФ.