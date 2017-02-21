Минобороны планирует ужесточить ответственность за срыв гособоронзаказа



Минобороны РФ

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Минобороны РФИсточник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ прорабатывает вопрос ужесточения административной и уголовной ответственности за срыв сроков исполнения государственного оборонного заказа, сообщил во вторник замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Прорабатывается вопрос о введении повышенного административного штрафа за такие нарушения - до 500 тысяч рублей для должностных лиц или дисквалификация в отношении их работы. Для юридических лиц - штрафы до 25% от суммы, которая была использована не по целевому назначению", - сказал Борисов в интервью "Российской газете".

По его словам, действенной мерой в отношении недобросовестных поставщиков могло бы стать усиление административной и уголовной ответственности должностных лиц за халатность, то есть "неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе".

"Кроме того, предлагается определять категории руководителей, которые будут нести уголовную ответственность за преступления в сфере гособоронзаказа. Тем самым вводятся так называемый состав преступления, совершенного в крупном размере, и целый ряд квалифицирующих признаков. Не сомневаюсь, что эти меры позволят нам повысить эффективность расходования бюджетных ассигнований", - подчеркнул замминистра.