Минобороны планирует ужесточить ответственность за срыв гособоронзаказа
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Гос. регулирование и финансирование
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Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ прорабатывает вопрос ужесточения административной и уголовной ответственности за срыв сроков исполнения государственного оборонного заказа, сообщил во вторник замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Прорабатывается вопрос о введении повышенного административного штрафа за такие нарушения - до 500 тысяч рублей для должностных лиц или дисквалификация в отношении их работы. Для юридических лиц - штрафы до 25% от суммы, которая была использована не по целевому назначению", - сказал Борисов в интервью "Российской газете".
По его словам, действенной мерой в отношении недобросовестных поставщиков могло бы стать усиление административной и уголовной ответственности должностных лиц за халатность, то есть "неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе".
"Кроме того, предлагается определять категории руководителей, которые будут нести уголовную ответственность за преступления в сфере гособоронзаказа. Тем самым вводятся так называемый состав преступления, совершенного в крупном размере, и целый ряд квалифицирующих признаков. Не сомневаюсь, что эти меры позволят нам повысить эффективность расходования бюджетных ассигнований", - подчеркнул замминистра.
21.02.2017
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