"Локхид" продолжает пуски модернизированных ракет комплекса TACMS

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Компания Lockheed Martin объявила об успешных запусках двух ракет тактического комплекса TACMS для армии США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.

Испытания были проведены в декабре прошлого и феврале этого года на полигоне Уайт-Сэндс. По счету это третий и четвертый пуски модернизированных ракет. БР были запущены с пусковой установки HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Улучшенная ракета в феврале достигла дальности 124 мили (неясно, о каких милях идет речь - морских или сухопутных - прим. Военный Паритет), имеет усовершенствованную систему наведения и управления, новое программное обеспечение и модифицированный взрыватель.