"Локхид" продолжает пуски модернизированных ракет комплекса TACMS
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РСЗО/ОТР ATACMS
Компания Lockheed Martin объявила об успешных запусках двух ракет тактического комплекса TACMS для армии США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.
Испытания были проведены в декабре прошлого и феврале этого года на полигоне Уайт-Сэндс. По счету это третий и четвертый пуски модернизированных ракет. БР были запущены с пусковой установки HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
Улучшенная ракета в феврале достигла дальности 124 мили (неясно, о каких милях идет речь - морских или сухопутных - прим. Военный Паритет), имеет усовершенствованную систему наведения и управления, новое программное обеспечение и модифицированный взрыватель.
21.02.2017
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