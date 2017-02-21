Шойгу рассказал о возможной роли Турции в создании антитеррористической коалиции
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Колонна турецких танков двигается в сторону сирийской границы, 25 августа 2016 года
Источник: AFP 2016, Bulent Kilic
Турция, как член НАТО, может оказать помощь по вовлечению Альянса в антитеррористическую коалицию. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коснувшись вопроса о российско-турецких отношениях, министр отметил, что ведется большая работа по налаживанию военно-технического сотрудничества России и Турции, и это направление поддерживается руководителями обеих стран.
"Я думаю, что это правильно. Потому что соседей не выбирают. С соседями, так или иначе, надо жить, и лучше жить в мире и согласии. Поэтому я тут вижу довольно хорошие перспективы по поддержанию мира в этом регионе", — подытожил Шойгу.
Турция участвует в операции против исламистских боевиков в Сирии, и с некоторых пор координирует свои действия с Россией и центральным правительством в Дамаске (в операции в районе города Эль-Баб).
Военно-техническое сотрудничество Анкары и Москвы имеет ряд перспективных направлений, связанных, в частности, с возможными поставками дальнобойных систем ПВО (С-300ВМ или С-400).
21.02.2017
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