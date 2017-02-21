Шойгу призвал атаковать Ракку совместно с американцами
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Сергей Шойгу
Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Совместная операция России и США против боевиков в сирийской Ракке может стать началом двустороннего сотрудничества по борьбе с терроризмом в регионе. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке. Там все понятно, там все очевидно, там нет противоречий, кто там находится. Эту работу можно было бы начать", — заявил он.
По его словам, обе стороны признают международный терроризм своим противником и имеют все возможности для объединения усилий.
"У нас есть все, чтобы эффективно сотрудничать, абсолютно все. И нам ничего не мешает для начала этой работы. Надо перестать пугать нами весь мир и начать спокойную, конструктивную и последовательную работу по налаживанию тех взаимоотношений, которые были хотя бы пять-семь лет назад", — подчеркнул министр.
Город Ракка в восточной Сирии является "столицей" халифата провозглашенного боевиками террористической организации "Исламское государство". В последнее время город подвергается активным атакам с воздуха.
В частности, именно он стал целью второго за всю историю сирийской кампании удара крылатыми ракетами воздушного базирования, который российская Дальняя авиация осуществила 17 февраля 2017 года.
21.02.2017
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