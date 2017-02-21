

Самолет ВВС России над Сирией

Источник: МО РФ Самолет ВВС России над СириейИсточник: МО РФ

О том, какое российское вооружение и военная техника применялись в Сирии и как полученный боевой опыт скажется на свежих закупках военными оборонной продукции, в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

В ходе испытаний новейшего вооружения оборонщики учитывают недостатки, выявленные военными в Сирии. Источник: EPA/SERGEI CHIRIKOV

Юрий Иванович, "сирийская кампания" ведь не могла не сказаться на подходах военных к закупкам вооружения и боевой техники. Какие-то самолеты явно продемонстрировали себя эффективнее, чем другие, а какие-то снаряды показали более лучшие результаты по точности. Будет ли это учитываться в рамках оборонного заказа-2017?

Юрий Борисов: Перечислять все виды применявшихся в Сирии вооружений не буду, поскольку о них много писали средства массовой информации. Отмечу лишь, что эффективность их боевого применения при оказании помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом признана ведущими военными экспертами НАТО. В ходе проведения операции эффективно продемонстрировали себя истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 и другие образцы вооружения.

Что касается расходных материалов, то в ходе операции против террористов в Сирии использовался широкий спектр управляемых и неуправляемых средств поражения. Прежде всего, это различные авиационные бомбы и ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Поэтому в Гособоронзаказ-2017 включен ряд заданий по восполнению израсходованных средств поражения.

Кроме того, операция в Сирии - это возможность оценить боевую эффективность новых систем вооружения и образцов военной техники. А также подтвердить их тактико-технические и эксплуатационные характеристики, заданные при разработке. В ходе боевой работы нашей группировки специалисты Минобороны и представители оборонно-промышленного комплекса проводили оперативный анализ вскрывшихся недостатков и отдельных дефектов вооружений. Они четко классифицированы как конструктивные, производственные и эксплуатационные. Естественно, что результаты этого анализа уже используются промышленностью, в том числе при доработках по бюллетеням отдельных видов вооружения и военной техники. Кстати, ряд из этих недостатков уже устранен в полном объеме.

Операция в Сирии дала возможность оценить эффективность новой военной техники

В целом же полученные в ходе "сирийской кампании" данные позволили выработать комплекс технических решений, которые будут применяться оборонщиками при выполнении оборонзаказа-2017. Это же касается и новейших образцов вооружения, которые планово проходят испытания.

В начале года широкой публике уже были продемонстрированы некоторые образцы совершенно новой военной техники, к примеру, МиГ-35. Что еще нового Минобороны представит вскоре общественности, и как идет процесс испытаний таких уже наделавших много шума оружейных образцов, как "Армата", "Курганец", "Бумеранг", "Т-50"?

Юрий Борисов: На МиГ-35 - останавливаться не буду. По нему уже практически все сказано. Кроме него в текущем году планируем представить общественности перспективный боевой многоцелевой корабль водоизмещением 4000 тонн. Это фрегат проекта 22350.

Также завершим создание ряда многодиапазонных радиолокационных комплексов, предназначенных для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Один из них дислоцирован в Барнауле. Его ввод в эксплуатацию уже позволил замкнуть радиолокационное поле вдоль границ Российской Федерации.

Теперь о ходе испытаний перспективных образцов. Хочу отметить, что системы вооружения основного боевого танка "Армата", боевой машины пехоты "Курганец" и бронетранспортера "Бумеранг" размещены на унифицированных межвидовых платформах. На них обеспечена защита от всех видов существующего в настоящее время противотанкового оружия. А системы радиоэлектронного вооружения и навигации гарантируют выполнение задач, в том числе в составе подразделений в реальном масштабе времени. Сейчас продолжаются испытания этих образцов в плановом порядке.

Что касается Т-50, то стоит отметить, что он является перспективным многофункциональным авиационным комплексом, предназначенным для смены самолетов 4-го поколения. Сейчас выполняется программа государственных испытаний на базе 929 государственного летно-испытательного центра Минобороны России. Проводится отработка и оценка систем самолета, интеграция авиационных средств поражения, в том числе управляемых ракет классов "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также бомбового вооружения. Это очень важный этап испытаний, где, по сути, подтверждаются все боевые качества Т-50.

Принятие на вооружение такого комплекса усилит возможности нашей авиационной группировки, в том числе по поражению современных и перспективных средств воздушного нападения противника.

Если ранее боевая техника "обкатывалась" только на полигонах, то в Сирии показала себя в действии. Источник: Юрий Лепский/ РГ

Международный военно-технический форум "Армия" уже прочно вошел в перечень самых популярных в мире выставок вооружения и техники. Планируется ли порадовать специалистов и зрителей какими-то оружейными новинками на предстоящем форуме "Армия-2017"?

Юрий Борисов: Конечно, не без этого. Но о конкретных образцах вооружения и военной техники сообщать пока рано. Планируем выставить перспективные образцы стрелкового оружия, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и двигатели к ним. Кроме того покажем многофункциональные робототехнические комплексы, бронетанковое вооружение и технику, а также ряд других образцов вооружения и военной техники видов Вооруженных Сил и родов войск. Также планируется демонстрация ряда инновационных разработок предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, на выставочных экспозициях форума будут продемонстрированы разработки самых современных отечественных радиоэлектронных технологий, воплощенных в радиолокационные комплексы, навигационные системы, помехозащищенные средства связи, которые предназначены для перспективных видов вооружения, и многое другое.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что на форуме будут и сенсации, и сюрпризы, в том числе для наших зарубежных партнеров.

Давайте все-таки поподробнее поговорим о государственном оборонном заказе. В целом, какую сумму государство потратит в текущем году на закупки военной продукции у отечественных производителей?

Юрий Борисов: По итогам прошлого года показатель выполнения гособоронзаказа в части Минобороны по закупкам и сервисному обслуживанию вооружений, по предварительным данным, в целом достиг уровня 97 процентов. Эта цифра свидетельствует об эффективности и слаженности работы всех участников планирования, размещения и исполнения заданий.

С учетом опыта реализации оборонных заказов последних лет есть уверенность в выполнении в 2017 году 100 процентов заданий в части стратегических вооружений. На сегодняшний день мы продолжаем плановое перевооружение морской и наземной составляющих стратегических ядерных сил, модернизируем парк стратегической авиации.

По остальным заданиям также прогнозируется высокий уровень выполнения запланированных работ.

Сумму все-таки назовете?

Юрий Борисов: С учетом финансово-экономических возможностей страны на реализацию заданий оборонзаказа в части закупок вооружений, военной и специальной техники предусмотрено более 1,4 трлн. рублей. Основная доля, более 65 процентов средств, направлена на серийные закупки современных видов вооружений и техники. По состоянию на 1 января 2017 года уровень современности вооружения и техники в частях постоянной боевой готовности составил более 58 процентов.

Не секрет, что и военным приходится сталкиваться с недобросовестными исполнителями. Как намерены противостоять им?

Юрий Борисов: С каждым годом количество сорванных заданий оборонзаказа снижается. Но, полностью срывы отдельными организациями исключить не удалось. По всем фактам неисполнения договорных обязательств Минобороны организуется претензионная работа. По ее результатам недобросовестные поставщики помимо наложения на них штрафных санкций вносятся в соответствующий реестр.

Также, на наш взгляд, действенной мерой в отношении недобросовестных поставщиков могли бы стать законодательные изменения в интересах усиления административной и уголовной ответственности должностных лиц за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. В частности, прорабатывается вопрос о введении повышенного административного штрафа за такие нарушения - до 500 тысяч рублей для должностных лиц или дисквалификация в отношении их работы. Для юридических лиц - штрафы до 25 процентов от суммы, которая была использована не по целевому назначению.

Кроме того, предлагается определять категории руководителей, которые будут нести уголовную ответственность за преступления в сфере гособоронзаказа.

В частях постоянной боевой готовности уровень современного вооружения составил более 58 процентов

В следующем году должна стартовать новая государственная программа вооружений, рассчитанная до 2025 года. Какова будет ее основная направленность? Использование каких новых технологий будет заложено в эту госпрограмму?

Юрий Борисов: Назову основные приоритеты при формировании новой госпрограммы. Прежде всего достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных Сил современными образцами вооружения и техники до уровня 70 процентов. А также приоритетное развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны. Кроме того в числе приоритетов - развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации. Среди наиболее важных задач и модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих.

Кроме того, будет предусмотрено развитие Военно-Морского Флота, прежде всего в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке, а также совершенствование технической оснащенности Вооруженных Сил за счет модернизации существующих и закупок вооружений, в том числе двойного назначения.

Проект госпрограммы будет представлен в правительство РФ во 2 квартале 2017 года.

Иван Петров