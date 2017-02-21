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Проект новой госпрограммы вооружений внесут в кабмин во втором квартале 2017 г.

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 95 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Среди основных приоритетов замминистра обороны Юрий Борисов назвал повышение доли современного вооружения и техники в армии до 70% к 2020 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы будет внесен в правительство во втором квартале, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Проект госпрограммы будет представлен в правительство РФ во втором квартале 2017 года", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.

Среди основных приоритетов при формировании новой госпрограммы Борисов назвал повышение доли современного вооружения и техники в армии до 70% к 2020 году. По словам замминистра, приоритетным будет также развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.

Также в числе наиболее важных направлений Борисов упомянул развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и роботизированные ударные комплексы, современную транспортную авиацию. "Среди наиболее важных задач и модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих", - добавил Борисов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что стоимость новой госпрограммы составит 30 трлн рублей (действующая программа, рассчитанная на 2011-2020 годы, стоит порядка 20 трлн). Программу, сообщал министр в начале января 2017 года, согласуют в первом полугодии.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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