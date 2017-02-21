Проект новой госпрограммы вооружений внесут в кабмин во втором квартале 2017 г.
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Юрий Борисов
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Среди основных приоритетов замминистра обороны Юрий Борисов назвал повышение доли современного вооружения и техники в армии до 70% к 2020 году
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы будет внесен в правительство во втором квартале, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Проект госпрограммы будет представлен в правительство РФ во втором квартале 2017 года", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.
Среди основных приоритетов при формировании новой госпрограммы Борисов назвал повышение доли современного вооружения и техники в армии до 70% к 2020 году. По словам замминистра, приоритетным будет также развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.
Также в числе наиболее важных направлений Борисов упомянул развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и роботизированные ударные комплексы, современную транспортную авиацию. "Среди наиболее важных задач и модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих", - добавил Борисов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что стоимость новой госпрограммы составит 30 трлн рублей (действующая программа, рассчитанная на 2011-2020 годы, стоит порядка 20 трлн). Программу, сообщал министр в начале января 2017 года, согласуют в первом полугодии.
21.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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