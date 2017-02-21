Российская армия получит новейшего робота "Соратник" в 2017 году
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Отрасли и сферы: Робототехника + Новые разработки
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Робот "Соратник"
Источник: © Виталий Кузьмин
АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Новейшая роботизированная платформа "Соратник", прошедшая опытно-боевую эксплуатацию в Сирии, планируется к принятию на вооружение российской армии в 2017 году, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор предприятия-разработчика данной машины - концерна "Калашников" Алексей Криворучко.
Впервые официально "Соратник" был представлен на выставке вооружений "Армия-2016".
"То, что мы представили на "Армии" было все-таки экспериментальным образцом. Сейчас мы ведём активную работу с Минобороны, дорабатываем комплекс и рассчитываем получить первую серийную машину уже в этом году", - сказал Криворучко.
Говоря о доработках, которые планируется внести в "Соратник", собеседник агентства отметил, что речь идёт в частности об оснащении машины новой бортовой системой и усиленным комплексом вооружений.
Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.
На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30 мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на "Соратник" предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".
21.02.2017
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