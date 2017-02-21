Эскизный проект нового российского спутника для съемки земли представят в 2017 году



Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П»

Источник: ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс” Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П»Источник: ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”

Данные спутников будут использоваться для поиска нефти, контроля застройки территорий, мониторинга заповедников, инвентаризации лесных и сельских хозяйств, обновления карт

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Эскизный проект спутников дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс- ПМ" будет представлен в этом году, говорится на сайте разработчика космических аппаратов - Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

"В текущем году РКЦ "Прогресс" должен защитить по этой теме эскизный проект", - говорится на сайте.

Ранее РКЦ "Прогресс" выиграл тендер Роскосмоса на выполнение работ по проекту "Ресурс-ПМ" на общую сумму свыше 16 млрд рублей.

Спутники "Ресурс-ПМ" должны прийти на смену использующимся сейчас аппаратам серии "Ресурс-П". Первый из них, предназначенный для летной отработки, должен быть запущен в 2020 году, первый полноценный аппарат - в 2021 году. После этого в рамках отдельного контракта должны быть созданы еще два аналогичных спутника. Запуски всех аппаратов планируется проводить с космодрома Восточный.

Аппараты "Ресурс-ПМ" должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 м, в то время как у "Ресурс-П" камера снимает с разрешением в 1 м.

Данные новых спутников будут использоваться, в частности, для поиска нефти, газа и других месторождений полезных ископаемых, контроля застройки территорий, мониторинга водоохранных зон и заповедников, инвентаризации лесных и сельских хозяйств, мониторинга окружающей среды и обновления топографических карт.