Последний "Союз-У" снимет свой полет на видео



Ракета «Союз-У» на стартовой площадке. Фотография Дмитрия Чистопрудова Ракета «Союз-У» на стартовой площадке. Фотография Дмитрия Чистопрудова

Бортовая система видеоконтроля способна снимать видео в диапазонах от 320х240 до 2048х1536 точек, при этом качество передаваемой на Землю "картинки" зависит от возможностей радиоканала

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Последняя в истории ракета "Союз-У" станет первым носителем, стартующим с космодрома Байконур, на котором установят "рокеткамы" - камеры для съемки отделения ступеней ракеты во время полета, сообщили во вторник ТАСС производитель видеокамер - "Ижевский радиозавод".

"Да, бортовая система видеоконтроля (БСВК) установлена на ракету-носитель "Союз-У", - сообщили на заводе, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее "Ижевский радиозавод" изготовил камеры, стоявшие на первой запущенной с космодрома Восточный в апреле 2016 года ракете "Союз-2.1а".

Теперь, по данным изготовителя камер, все ракеты-носители "Союз", запускаемые к Международной космической станции будет иметь камеры видеофиксации. "Принято решение устанавливать БСВК на ракеты при запуске с Байконура в рамках программы МКС", - сообщили на заводе.

Помимо этого как минимум ближайшие пять пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный также будет выполнены с использованием "рокеткамов". "Бортовая система видеоконтроля предусмотрена для запуска ракет "Союз" с космодрома Восточный в рамках программы летно-конструкторских исследований: на настоящий момент это шесть запусков, включая запуск 28 апреля 2016 года", - пояснили на предприятии.

При этом "Ижевский радиозавод" готов устанавливать аналогичные камеры на любую эксплуатирующуюся или перспективную ракету-носитель, сказали на предприятии.

О камере и ракете

Согласно данным с сайта производителя, БСВК способна снимать видео в диапазонах от 320х240 до 2048х1536 точек, при этом качество передаваемой на Землю "картинки" зависит от возможностей радиоканала.

Пуск ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" к Международной космической станции с космодрома Байконур планируется на 08:58 мск 22 февраля. Трансляция пуска планируется на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Это будет последний (789-й) пуск ракеты-носителя "Союз-У" в ее летной истории, из которых только 22 закончились авариями. Последующие запуски грузовых кораблей планируется проводить с использованием модернизированной ракеты "Союз-2.1а".

Это также будет первый после случившейся 1 декабря аварии аналогичной ракеты "Союз-У", во время которой был потерян предыдущий грузовой корабль "Прогресс МС-04". Комиссия Роскосмоса установила, что наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110) вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. К этому могло привести либо попадание посторонних частиц в полость насоса, либо нарушение технологии сборки двигателя. В этой связи Роскосмосом было принято решение заменить двигатели на ракете "Союз-У".