Шойгу оценил активность натовской авиации у границ России



Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Активность разведывательных полетов авиации НАТО в последнее время резко выросла. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"За 10 лет общее количество полетов разведывательной авиации альянса у наших границ выросло практически в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз. Для сравнения: в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в 2016 году — 875", — рассказал он.

Все чаще, отметил министр, в Черном море появляются корабли НАТО с ракетным вооружением.

"Руководство Североатлантического союза сохраняет прежний курс на отказ от всех форм практического сотрудничества с нами и продолжает само себя пугать нашей угрозой", — подытожил министр.

Взаимный рост активности разведывательным и учебно-тренировочных полетов авиации России и НАТО над нейтральными водами (в том числе в непосредственной близости от границ друг друга) начался несколько лет назад. Авиация США и западноевропейских стран разведывает районы Балтийского и Черного морей, в свою очередь российские самолеты Дальней авиации регулярно показываются в Северной Атлантике, в том числе у побережья Великобритании.