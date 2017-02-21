Поставки двигателей АИ-222 в РФ прекращены в 2014г. - "Мотор Сич"



Семейство украинских двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-222 Источник: http://wikimedia.org/ Семейство украинских двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-222 Источник: http://wikimedia.org/

В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) опровергают озвученные СМИ обвинения в поставках в 2016 году двигателей АИ-222 для российской военной авиатехники в обход запрета на ВТС с РФ.

"Мотор Сич" работает в рамках законодательного поля и не осуществляет ВТС с РФ с момента принятия официального решения властей о запрете на сотрудничество. Поставки двигателей АИ-222 в РФ для УБС Як-130 прекращены предприятием еще в июне 2014 года. Ни в 2015-м, ни в 2016-м, ни в 2017-м годах поставки АИ-222 в Россию также не осуществлялись", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в руководстве предприятия.

Как уточнил собеседник агентства, в конце 2014 года ПАО "Мотор Сич" заключен контракт на поставки АИ-222 в Китай.

Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма, запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, введен в июне 2014 года. Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО в июне озвучил запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения.

Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. По данным компании, в прежние годы доля РФ в общем объеме экспорта предприятия составляла около 30%. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич".

В 2015 году ПАО "Мотор Сич" начало поставки ВСУ в рамках гособоронзаказа ремоторизированных по заказу Министерства обороны многоцелевых Ми-8МСБ.

В 2015-2016 годах, по данным компании, украинским силовым структурам поставлено 13 модернизированных вертолетов Ми-8 и Ми-2 разных модификаций, в настоящее время прорабатывается возможность поставок авиатехники в рамках ГОЗ на 2017 год.

В понедельник ряд СМИ обвинили "Мотор Сич" в поставках в 2016 году двигателей АИ-222 для российских учебно-боевых самолетов (УБС) Як-130.