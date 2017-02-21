Шойгу: Россия готова к диалогу с НАТО по вопросам глобальной безопасности
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Сергей Шойгу
Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия готова к диалогу с Североатлантическим альянсом и рассчитывает, что этому будет способствовать Совет Россия - НАТО, который возобновил свою работу, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.
"Система ПРО США в Европе вышла на уровень начальной оперативной готовности. В 2016 году развёрнут комплекс противоракетной обороны в Румынии. До конца года в Польше предусматривается установка американских ракет-перехватчиков "Стандарт-3". Совокупный военный бюджет государств альянса сегодня составляет более 900 миллиардов долларов, что в десятки раз превосходит оборонные расходы России", - рассказал Шойгу.
"Тем не менее мы готовы к налаживанию равноправного диалога с Брюсселем по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности. Рассчитываем, что этому будет способствовать Совет Россия - НАТО, который возобновил свою работу в 2016 году", - подчеркнул министр.
По его мнению, Россия и НАТО могли бы добиться успеха в совместной борьбе с международным терроризмом, прежде всего в противодействии распространению ИГ (запрещенная в РФ организация) и других террористических организаций.
Шойгу напомнил положительный опыт взаимодействия между Россией и странами Запада по вопросу вывоза химического оружия из Сирии.
"Тогда в короткие сроки на российских кораблях был развернут международный координационный штаб и без единого выстрела из Сирийской Арабской Республики вывезено 1,3 тысяч тонн компонентов химического оружия", - сказал глава военного ведомства.
"Для развития партнерства по линии НАТО будем использовать такие форматы, как Московская конференция по международной безопасности, консультации рабочих групп Совета Россия - НАТО и Международной группы поддержки Сирии", - заключил он.
21.02.2017
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