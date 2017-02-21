Пять идей Unified Quest по достижению успеха (Army Magazine, США)



Американские военнослужащие на учениях в Эстонии весной 2015 года

Источник: U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE Американские военнослужащие на учениях в Эстонии весной 2015 годаИсточник: U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

Герасимов из российского Генерального штаба опубликовал статью с увесистым заголовком "Ценность науки в предвидении. Новые вызовы требуют переосмыслить формы и способы ведения боевых действий". В этой статье Герасимов приводит свой анализ характера будущих войн, отмечая, что боевые действия становятся более динамичными, и что стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями. Он также отмечает, что в США воплощается в жизнь и совершенствуется доктрина глобально интегрированных операций. Он прав.

В прошлом году начальник штаба сухопутных войск генерал Марк Милли (Mark A. Milley) предложил участникам своей инициативы Unified Quest 2016 (Совместный поиск) определить вопросы и предложить решения, имеющие критическое значение для сегодняшнего и перспективного военного строительства, представить себе и описать боевую обстановку 2050 года, а также предложить рекомендации по тем силам и средствам, которые понадобятся нашим сухопутным войскам, чтобы вести и выигрывать будущие войны.

Программа Unified Quest имеет целью изучение будущей боевой обстановки, и поэтому ее участники определили те возможности, которые позволят активно влиять на нее, дабы обеспечивать более благоприятные результаты. Начинается все с обманчиво простого постулата: нельзя готовить армию к вчерашним войнам. Сухопутные войска и Министерство обороны разрабатывают и создают многочисленные силы и средства, чтобы "воевать и побеждать", но это в основном разрозненные усилия, которые должным образом не синхронизируются. Чтобы изменить ситуацию, участники Unified Quest 2016 выделили пять основных компонентов, которые, на наш взгляд, являются наиболее важными для обеспечения успеха в будущих наземных конфликтах. Это силы консультативной помощи и содействия, адаптационно-испытательный центр, силы многоцелевого назначения, обычные войска и войска специального назначения.

Силы консультативной помощи и содействия

Глобальная система датчиков будет объединять усилия человека и техники по сбору информации, определяя точность, масштабы и достоверность данных, доступных разведывательному сообществу. Силы консультативной помощи и содействия (Advise and Assist Force) будут представлять в ней человеческий компонент, целенаправленно влияющий на эту деятельность. Главная задача данных сил - обеспечивать выполнение оперативных планов на театре военных действий за счет налаживания взаимодействия, оказания содействия силам безопасности, наращивания потенциала партнеров и обучения менее развитых стран созданию устойчивых и надежных военных органов в глобальном масштабе.

Адаптационно-испытательный центр

В идеале подразделения, входящие в состав сил консультативной помощи и содействия, будут готовить углубленные с точки зрения стратегии оценки и наблюдения, позволяющие лучше понять местную культуру, политику, военный потенциал страны, где ведутся боевые действия, и ее возможности. Они должны делать это лучше и с большим размахом по сравнению с тем, что дают технические системы и данные из открытых источников. Их выводы и наблюдения станут также ключевым моментом в информировании адаптационно-испытательного центра (Adaptation and Experimentation Center) Министерства обороны.

Этот центр будет анализировать, обучать и готовить американские войска к действиям во всем мире. Он объединит усилия ученых, разведывательных органов, государства и промышленности, чтобы каталогизировать результаты наблюдений и лучше понимать текущую и будущую оперативную обстановку. Этот центр должен стать основополагающим элементом по воссозданию такой оперативной обстановки с конкретной задачей быстро находить решения и устранять недостатки в боевых возможностях американских войск и их союзников. Это будет что-то сродни ежегодным учениям по оценке боеспособности сухопутных войск Army Warfighting Assessment. Данные эксперименты не будут ограничиваться проверкой концепций и доктрин, и их лозунгом должно стать "Выявляй недостатки заранее, малыми силами и малыми средствами".

Расчет состоит в том, что к 2050 году создаваемые при помощи данного центра разведывательные сводки будут намного точнее и достовернее описывать оперативную обстановку, нежели сегодня. Накопленные в этом центре знания дадут государственным и политическим руководителям возможность проводить обоснованное и долгосрочное (сроком на 20 лет и более) планирование и осуществлять внешнеполитическую стратегию с таким высоким результатом, какого мы не видели после окончания Второй мировой войны. Более того, этот центр, будучи совместным и межвидовым, обеспечит оптимальное понимание стратегической и оперативной обстановки силами многоцелевого назначения и обычными войсками еще до начала военных действий.

Силы многоцелевого назначения

Основа сил многоцелевого назначения (Multipurpose Force) будет такая же, как у сил глобального реагирования (Global Response Force), а строиться они будут по принципам, разработанным для бригадных боевых групп "Страйкер", но с некоторыми важными отличиями. Эти силы станут для сухопутных войск своеобразной службой быстрого реагирования на мировые кризисы, создающей благоприятные условия для последующих боевых действий. Передовое базирование сил консультативной помощи и содействия позволит им формировать выгодную в оперативном отношении обстановку задолго до постановки задач боевых частям и подразделениям. Это обеспечит устойчивый успех силам многоцелевого назначения, а также обычным войскам. Мы полагаем, что силы многоцелевого назначения к 2050 году будут обладать возможностью по мере необходимости усиливать и оказывать поддержку другим боевым элементам сухопутных войск, особенно при ведении асимметричной и неядерной войны.

Силы многоцелевого назначения также должны иметь возможность обеспечивать сотрудничество в сфере безопасности и проведение многонациональных учений, формируя и наращивая боевые возможности и потенциал будущих американских коалиций. Боевые действия не должны быть единственным случаем, когда военнослужащие сухопутных войск, ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты взаимодействуют с партнерами по коалиции. В октябре Милли так сказал об этом: "Наибольшего успеха мы добиваемся тогда, когда воюем в составе сборной многонациональной команды". Региональные союзы и сотрудничество в сфере безопасности помогают сухопутным войскам уделять повышенное внимание созданию коалиций. Однако в 2050 году почти во всех зарубежных операциях будет необходимо многонациональное сотрудничество.

Обычные войска и войска специального назначения

В 2050 году сухопутным войскам и Министерству обороны по-прежнему будут нужны силы и средства, входящие в состав обычных войск и войск специального назначения. Наши неядерные силы и средства будут и впредь самыми могущественными и грозными в мире, и существенное внимание в них будет уделяться общевойсковому маневру и огню большой дальности. Войска спецназна будут как и раньше использовать специальные методы ведения войны, и им по-прежнему будут нужны навыки и умения проведения решительных боевых действий по обеспечению успеха в длительных сражениях. Одним из ключевых отличий обычных войск сегодняшнего дня и 2050 года станет уровень боевых действий, которые они обычно ведут у себя в стране и за рубежом. Сама концепция общевойскового (межвидового) сражения является концепцией совместных боевых действий, для которых необходима более тесная интеграция видов вооруженных сил и родов войск дома и за границей.

Военнослужащие разных видов вооруженных сил и родов войск должны регулярно проводить совместную подготовку для укрепления доверия и понимания штатных и дополнительных возможностей, обеспечивающих успех на поле боя. В квалификационных испытаниях надо перейти от индивидуальной проверки на профессиональную пригодность по оргштатному предназначению на более высокий уровень, так как военнослужащие на протяжении своей службы все чаще проводят совместные операции. Взаимодействие обычных войск и сил специального назначения также сохраняет свою необходимость на будущее. Кроме того, войска спецназа должны координировать свои действия и сотрудничать с силами консультативной помощи и содействия, а также с адаптационно-испытательным центром, чтобы повышать уровень знаний, достоверность разведсведений, качество анализа и принятия решений. Такое взаимодействие и сотрудничество также поможет командирам частей и подразделений обычных войск укреплять взаимоотношения со странами, в которых они действуют.

Почему важна синхронизация

Наши противники считают, что их преимущество заключается в способности эффективнее нас синхронизировать составные элементы государственной мощи благодаря отсутствию бюрократии. Они сосредоточили внимание на вдумчивом и комплексном планировании, что может стать реальной угрозой для безопасности и национальных интересов США и их союзников. Но наши войска обладают способностью добиваться успеха и превосходства в этой сфере - и могут совершенствовать процессы стратегического и оперативного планирования для введения противника в заблуждение и обеспечения победы над ним.

Генерал Дэвид Перкинс (David G. Perkins), возглавляющий командование боевой подготовки и разработки доктрины, заявил, что боевые действия, осуществляемые на разных уровнях и в разных сферах, требуют "наличия маневренных и легко приспосабливающихся к обстановке наземных боевых формирований, которые могут применять свои боевые силы и средства не только на земле, но и в других сферах, обеспечивая свободу действий объединенных группировок, а также захватывая выгодные позиции и беря под свой контроль ключевые участки местности в целях развития успеха". Главная задача при создании свободы действий объединенных группировок, ведущих боевые действия в нескольких сферах, это приспособить ключевые боевые элементы и многонациональные силы к ведению будущих операций, не забывая при этом об эволюции оперативной обстановки и изменении характера будущей войны. Комплексный, взаимосвязанный и активный подход к этим пяти основам - к силам консультативной помощи и содействия, к адаптационно-испытательному центру, к силам многоцелевого назначения, а также к обычным войскам и войскам специального назначения - позволит объединенным силам и средствам, а также сухопутным войскам оказывать выгодное для нас влияние на оперативную среду, которая будет определять характер будущих войн.

Старший уорент-офицер 2 разряда Тони Хоффман (Tony Hoffman) - специалист по анализу разведывательной информации, служащий в Группе асимметричной войны в Форт-Миде, штат Мэриленд. Он проводит наблюдения и готовит аналитический материал о перспективной оперативной среде для мероприятий в рамках программы Unified Quest. Хоффман учится в Американском военном университете.

Полковник Кетти Дэвисон (Ketti Davison) недавно назначена руководителем Центра объединенной разведки Центрального командования, находящегося в Тампе, штат Флорида. Ранее она командовала Национальным разведывательным центром сухопутных войск в Шарлотсвилле, штат Виргиния. Дэвисон проходила службу на разведывательных должностях в батальонном, бригадном и дивизионном звене, а также на уровне сводных оперативных сил. Она окончила Университет штата Нью-Йорк в Олбани с дипломом бакалавра, Тарлтонский университет в Техасе со степенью магистра и курсы повышения квалификации при командно-штабном колледже Сухопутных войск.