Индия замахнулась на орбитальную станцию



Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization)

Источник: galaxywire.net Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization)Источник: galaxywire.net

Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation - ISRO) планирует создать орбитальную станцию, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.

Такое заявление сегодня сделал председатель ISRO А.С. Киран Кумар (AS Kiran Kumar). "У нас есть все возможности для создания космической станции. Нам нужно определить сроки и получить финансирование", заявил он. Отмечается, что Индия не приступила к пилотируемым полетам в космос не потому, что не желает, а потому что нет ракет-носителей с достаточной грузоподъемностью. Работы в этом направлении продолжаются, и вполне успешно, недавно был осуществлен запуск РН, которая вывела в космос сразу 104 спутника.

Кумар заявил, что в настоящее время во всем мире происходит тенденция все более интенсивного производства малых спутников, но большинство этих стран не обладают потенциалом их запуска на орбиту. Индия решила стать в этой сфере привлекательной страной и повышает возможности своих стартовых комплексов.