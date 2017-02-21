"Кавери" получит технологии М88
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Индийский авиадвигатель Kaveri. Фото с сайта bharat-rakshak.com
Индийская организация оборонных исследований и разработок DRDO (Defense Research and Development Organisation) возобновила программу создания ТРДДФ Kaveri, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.
Выступая 15 февраля на выставке Aero India 2017 министр обороны Индии Манохар Паррикар (Manohar Parrikar) заявил, что французская компания Safran будет сотрудничать в этой программе с предоставлением технологий своего двигателя М88, которыми оснащаются истребители Rafale. Французская помощь является частью офсетного соглашения по поставке 36 истребителей "Рафаль", которых ВВС Индии купили в сентябре 2016 года.
Двигатель "Кавери" создавался с 1989 года в лаборатоии DRDO в Бангалоре для оснащения легких истребителей LCA Tejas.
21.02.2017
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