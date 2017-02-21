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Добиться шквального роста индийского военного экспорта

22.02.2017 Военный паритет 104 0
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Макет ракеты BrahMos
Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015
Источник: Asian Defence News

Индийская государственная компания Bharat Dynamics Limited (BDL) прорабатывает планы экспорта ПТУР Konkur ("Конкурс"? - прим. Военный Паритет) и Milan, а также ЗРК Akash, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.


Управляющий директор компании сообщил Hindustan Times, что предварительные переговоры проведены с таким странами как Турция, Египет, Казахстан, Вьетнам и Мьянма. С Мьянмой подписан контракт на поставку легких торпед.


Индия определила 15 систем оружия, одобренных для экспорта, включая УР воздушного боя Astra, тактическиt БР Prahaаr, истребители LCA Tejas, сверхзвуковые КР BrahMos, гидролокаторы, танки Arjun Mk-2. К 2019 году поставлена задача нарастить военный экспорт до 2 млрд долл США, что в шесть раз превышает нынешний показатель.

21.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Индия
Казахстан
Мьянма
США
Турция
Продукция
Akash
Arjun Mk II
PJ-10 Brahmos
Tejas

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