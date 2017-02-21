В Минобороны рассказали, какое вооружение Россия поставит в Китай
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Самолет Су-35СК ВВС НОАК
Источник: militaryparitet.com
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия поставит в Китай комплексы ПВО С-400, многофункциональные истребители Су-35, противокорабельные ракетные системы, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.
"Позитивно развивается российско-китайское военно-техническое сотрудничество. Заключены контракты на поставку в Китай комплексов ПВО С-400, многофункциональных истребителей Су-35, противокорабельных ракетных систем", - сказал Шойгу.
Он назвал Китай стратегическим партнёром России. "Активно развивается двустороннее военное сотрудничество. В первую очередь оно ориентировано на борьбу с международным терроризмом. Для отработки совместных действий регулярно проводятся военные учения "Морское взаимодействие" и "Мирная миссия", - отметил глава военного ведомства.
Он рассказал, что Россия продолжает готовить специалистов для Народно-освободительной армии Китая.
"Всего в вузах Минобороны прошли обучение более 3,6 тысяч китайских военнослужащих", - сообщил Шойгу.
По его словам, "руководство Народно-освободительной армии Китая считает перспективными формами взаимодействия международные соревнования, такие как "Армейские международные игры", и в этом году их отдельные этапы пройдут на территории КНР".
21.02.2017
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