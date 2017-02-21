В Минобороны рассказали, какое вооружение Россия поставит в Китай



Самолет Су-35СК ВВС НОАК

Источник: militaryparitet.com Самолет Су-35СК ВВС НОАКИсточник: militaryparitet.com

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия поставит в Китай комплексы ПВО С-400, многофункциональные истребители Су-35, противокорабельные ракетные системы, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"Позитивно развивается российско-китайское военно-техническое сотрудничество. Заключены контракты на поставку в Китай комплексов ПВО С-400, многофункциональных истребителей Су-35, противокорабельных ракетных систем", - сказал Шойгу.

Он назвал Китай стратегическим партнёром России. "Активно развивается двустороннее военное сотрудничество. В первую очередь оно ориентировано на борьбу с международным терроризмом. Для отработки совместных действий регулярно проводятся военные учения "Морское взаимодействие" и "Мирная миссия", - отметил глава военного ведомства.

Он рассказал, что Россия продолжает готовить специалистов для Народно-освободительной армии Китая.

"Всего в вузах Минобороны прошли обучение более 3,6 тысяч китайских военнослужащих", - сообщил Шойгу.

По его словам, "руководство Народно-освободительной армии Китая считает перспективными формами взаимодействия международные соревнования, такие как "Армейские международные игры", и в этом году их отдельные этапы пройдут на территории КНР".