Форум "Армия-2017" пройдет в подмосковном парке "Патриот" 22-27 августа
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Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдёт в подмосковном парке "Патриот" 22-27 августа, заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.
"Традиционно форум пройдёт в конгрессно-выставочном центре "Патриот" - ведущей выставочной площадке в Российской Федерации. Продолжительность форума, как и в прошлом году, составит шесть дней", - сказал Миронов на встрече с иностранными военными дипломатами.
По его словам, 22 августа предполагается открытие форума, работа первых лиц государства и руководителей органов власти. Затем 23-24 августа форум будет открыт для специалистов. Далее в пятницу, субботу и воскресенье форум будет работать для массового посещения.
"Научно-деловая программа предусматривает проведение мероприятий в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов, обеспечивающих возможность обсуждения актуальных вопросов обороны и безопасности, дальнейших направлений развития перспективных технологий, совершенствования образцов вооружения, военной и специальной техники", - добавил Миронов.
21.02.2017
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