Форум "Армия-2017" пройдет в подмосковном парке "Патриот" 22-27 августа



Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".

Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости

КУБИНКА (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдёт в подмосковном парке "Патриот" 22-27 августа, заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

"Традиционно форум пройдёт в конгрессно-выставочном центре "Патриот" - ведущей выставочной площадке в Российской Федерации. Продолжительность форума, как и в прошлом году, составит шесть дней", - сказал Миронов на встрече с иностранными военными дипломатами.

По его словам, 22 августа предполагается открытие форума, работа первых лиц государства и руководителей органов власти. Затем 23-24 августа форум будет открыт для специалистов. Далее в пятницу, субботу и воскресенье форум будет работать для массового посещения.

"Научно-деловая программа предусматривает проведение мероприятий в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов, обеспечивающих возможность обсуждения актуальных вопросов обороны и безопасности, дальнейших направлений развития перспективных технологий, совершенствования образцов вооружения, военной и специальной техники", - добавил Миронов.