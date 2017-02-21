Севастьянов: танки Т-90 отлично зарекомендовали себя в "горячих точках"



Сирийский Т-90, выдержавший попадание ракеты противотанкового ракетного комплекса TOW-2

Источник: Отвага2004 Сирийский Т-90, выдержавший попадание ракеты противотанкового ракетного комплекса TOW-2Источник: Отвага2004

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Танки Т-90 отлично зарекомендовали себя в ходе боевых действий в "горячих точках", существенно повысив свой экспортный потенциал, заявил журналистам во вторник в ходе выставки вооружений IDEX-2017 замгендиректора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.

"В это раз не привезли (натурный образец - ред.) на выставку Т-90, так как в этом нет никакой необходимости. Машина блестяще себя зарекомендовала в "горячих точках", где она сейчас стоит на вооружении", - сказал он.

По словам Севастьянова, экспортный потенциал данной машины продолжает расти. Замглавы РОЭ подтвердил слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что в ближайшее время будет подписан крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из ближневосточных стран.

"Очень крупный контракт на поставку с одной из стран в скором времени", - отметил он