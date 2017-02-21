Испытания пушечного вооружения для ПАК ФА планируется завершить в этом году
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Новые разработки, Авиация + Новые разработки
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Испытания пушечной установки ННПУ-50 проводятся на стендах Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ГкНИПАС) в подмосковном Фаустове
Источник: ОАК
Сообщается, что для испытаний новой техники в 2016 году "Техмаш" изготовил и поставил заказчику серийную партию новых изделий калибра 30 мм
АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Испытания артиллерийского вооружения для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) планируется завершить в этом году. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор разработавшего боеприпасы для этого вооружения концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Сергей Русаков.
"В 2016 году на вооружение ВКС России приняты 30-мм изделия с пластмассовыми ведущими устройствами, в том числе применительно к перспективным артиллерийским комплексам (ПАК). В интересах создания перспективных объектов ВКС России планирует завершить испытания ПАК в рамках летно-конструкторских испытаний в 2017 году", - сказал Русаков в ходе выставки IDEX-2017, отвечая на вопрос о том, каковы итоги испытаний боеприпасов для пушечного вооружения ПАК ФА.
По его словам, для испытаний новой техники, в том числе летно-конструкторской, в 2016 году "Техмаш" на базе "НПО "Прибор" изготовил и поставил заказчику серийную партию новых изделий калибра 30 мм.
ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения Т-50. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в этом году. Поставки истребителей в войска могут начаться после 2018 года.
21.02.2017
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