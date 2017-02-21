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Испытания пушечного вооружения для ПАК ФА планируется завершить в этом году

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 90 0
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ННПУ-50
Испытания пушечной установки ННПУ-50 проводятся на стендах Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ГкНИПАС) в подмосковном Фаустове
Источник: ОАК

Сообщается, что для испытаний новой техники в 2016 году "Техмаш" изготовил и поставил заказчику серийную партию новых изделий калибра 30 мм

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Испытания артиллерийского вооружения для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) планируется завершить в этом году. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор разработавшего боеприпасы для этого вооружения концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Сергей Русаков.

"В 2016 году на вооружение ВКС России приняты 30-мм изделия с пластмассовыми ведущими устройствами, в том числе применительно к перспективным артиллерийским комплексам (ПАК). В интересах создания перспективных объектов ВКС России планирует завершить испытания ПАК в рамках летно-конструкторских испытаний в 2017 году", - сказал Русаков в ходе выставки IDEX-2017, отвечая на вопрос о том, каковы итоги испытаний боеприпасов для пушечного вооружения ПАК ФА.

По его словам, для испытаний новой техники, в том числе летно-конструкторской, в 2016 году "Техмаш" на базе "НПО "Прибор" изготовил и поставил заказчику серийную партию новых изделий калибра 30 мм.

ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения Т-50. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в этом году. Поставки истребителей в войска могут начаться после 2018 года.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
Истребитель 5 поколения

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