"Рособоронэкспорт" заключил контракт на $700 млн на поставку ракет

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В компании подтвердили подписание крупного контракта с иностранным заказчиком на поставку пяти тысяч противотанковых ракет и спецсредств

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" заключил контракт стоимостью 700 млн долларов на поставку партии противотанковых ракет иностранному заказчику.

"Да, такой контракт подписан", - сообщил заместитель гендиректора российского спецэкспортера Игорь Севастьянов на 13-й международной выставке вооружений IDEX-2017.

Ранее ежедневное издание Show Daily, освещающее выставку, сообщило, что контракт предполагает поставку пяти тысяч противотанковых ракет и средств обучения общей стоимостью более 700 млн долларов.