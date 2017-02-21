"Рособоронэкспорт" заключил контракт на $700 млн на поставку ракет
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Рособоронэкспорт
В компании подтвердили подписание крупного контракта с иностранным заказчиком на поставку пяти тысяч противотанковых ракет и спецсредств
АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" заключил контракт стоимостью 700 млн долларов на поставку партии противотанковых ракет иностранному заказчику.
"Да, такой контракт подписан", - сообщил заместитель гендиректора российского спецэкспортера Игорь Севастьянов на 13-й международной выставке вооружений IDEX-2017.
Ранее ежедневное издание Show Daily, освещающее выставку, сообщило, что контракт предполагает поставку пяти тысяч противотанковых ракет и средств обучения общей стоимостью более 700 млн долларов.
21.02.2017
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